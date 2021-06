Leipzig

Eine ganze Saison lang bevölkern riesige Urzeitechsen den Zoo Leipzig. Am zweiten Juniwochenende hat der Zoo mit den „Entdeckertagen Dinos“ die Giganten ganz besonders in den Fokus genommen.

Ausgestattet mit einem Dino-Sticker-Heft konnten Kinder auf die Suche nach allen Saurierarten im Zoo gehen und unterwegs allerhand Wissenswertes über die ausgestellten Saurier erhalten und an einer Ausgrabungsstätte auf Fossiliensuche gehen.

Die Ausstellung, die in ein pädagogisches Konzept eingebettet ist, will auch eine Brücke zu den Tieren im Zoo Leipzig schlagen und dabei so manche, nicht immer auf den ersten Blick ersichtliche, Gemeinsamkeit offenlegen.

Nicht nur die Urzeitriesen, auch auch die anderen Zoo-Bewohner zeigten sich am Entdeckertage-Wochenende den Besucherinnen und Besucher. Auf der Löwensavanne tollte der vierköpfige Nachwuchs ausgelassen mit den Elterntieren und auf der Freifläche vorm Elefantentempel spielte Jungbulle Kiran mit seinen Tanten. Zoo-Maskottchen Tammi war ebenfalls auf dem Gelände unterwegs sehr zur Freude der kleinsten Gäste.

Impressionen von den Entdeckertagen Dinos im Zoo Leipzig

Zur Galerie Entdeckertage Dinos am 12. Juni 2021 im Zoo Leipzig: Dinofans gehen auf Tuchfühlung mit 20 Urzeitechsen. Auch die anderen Zoo-Bewohner zeigen sich von ihrer schönsten Seite.

Die riesigen und beweglichen Dinosaurier bleiben noch bis Ende 2021 im Zoo Leipzig und können zu den üblichen Öffnungszeiten bestaunt werden.

Von PM/LMG