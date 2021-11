Leipzig

Besucher durften sich auf traditionelle südamerikanische Künstler, leckeres Essen und ein buntes Rahmenprogramm freuen. Farbenfrohe Walk-Acts und Shows waren nur einige Aktionen an beiden Tagen. Eine mexikanische Live-Band und Salsa-Tänzer sorgten auf der Hitradio-RTL-Bühne für die passende Stimmung.

Richtig stimmungsvoll wurde es dabei in den Abendstunden. Sobald das Tageslicht langsam verblasste, tauchten die in den Themenwelten Gründer-Garten, Asien und Südamerika verteilten Dekorationen den Zoo in ein magisches Licht. Auch Teile der Dinosaurier-Ausstellung waren hier mit einbezogen und ließen die Giganten der Urzeit noch eindrucksvoller als ohnehin schon erscheinen.

Die schönsten Fotos vom Zoo-Halloween-Spektakel 2021

Zur Galerie Der Zoo Leipzig feierte am letzten Oktoberwochenende Halloween unter dem Motto „Día de los animales Muertos“. Das ganze Gelände und auch die Dino-Ausstellung waren festlich-schaurig illuminiert.

Beim großen Halloween-Spektakel wollte der Zoo Leipzig aber auch den vielen bereits ausgestorbenen Tierarten Respekt zollen. Verschiedene Aktionen widmeten sich daher eingehend dem Thema Artenschutz.

Außerdem hatte der Zoo wieder einen Riesen-Kürbis ausgestellt, dessen Gewicht von den Besucherinnen und Besuchern geschätzt werden konnte. Besonders schön: Alle Kinder im Halloween-Kostüm erhielten am Sonntag kostenfreien Eintritt zum Event.

Von PM/LMG