Südamerikanisches Spektakel im Zoo Leipzig

Leipzig

Nicht überall auf der Welt ziehen am 31. Oktober kostümierte Menschen mit großen Tüten und ganz viel Platz für Süßigkeiten von Haus zu Haus. In Mexiko beispielsweise feiert man mit dem Fest des lachenden Skeletts den „Dia des los Muertos“ – den „Tag der Toten“ – und ehrt die Verstorbenen mit einem ganz besonders freudigen Fest. Auch im Zoo Leipzig wird am 31. Oktober 2020 der „Dia de los Muertos“ gefeiert. Den Fokus legt der Tierpark im Herzen der Stadt jedoch auf die vom Aussterben bedrohten Tiere – und damit auf den Artenschutz.

Salsa-Tanz, mexikanische Live-Musik und vieles mehr erwartet Besucher am Halloween-Tag. Quelle: Alexander Prautzsch/Zoo Leipzig

Ein Tag voller Abenteuer

Besucher dürfen sich auf eine faszinierende Feuershow, traditionelle südamerikanische Künstler und ein buntes Rahmenprogramm freuen. Farbenfrohe Walk-Acts und das Kürbisschätzen sind nur einige Aktionen an diesem Tag. Eine mexikanische Live-Band und Salsa-Tänzer werden auf der Hitradio-RTL-Bühne für die passende Stimmung sorgen. Der Abenteuer-Tag beginnt 10 Uhr. Alle Kinder im Halloween-Kostüm erhalten kostenfreien Eintritt. Wir verlosen außerdem Tickets für die ganze Familie!

Verlosung Wir verlosen sechs Tickets für Ihre Familie für den Zoo Leipzig. Diese berechtigen zwei Erwachsene plus alle eigenen Kinder beziehungsweise Enkel bis 16 Jahre für den Eintritt im Zoo Leipzig. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „ Halloween“ und Ihrem Namen und Telefonnummer an die Adresse gewinnspiele@lvz.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 22. Oktober 2020 (10 Uhr). Die Tickets werden unter allen Einsendungen ausgelost. Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Ursprung von Dia de los Muertos

Die Mexikaner feiern den „Dia de los Muertos“ im Zeitraum von Halloween bis zum Gedächtnis Allerseelen (31. Oktober bis 2. November). Bei dem Jahrhunderte alten Fest wird den Verstorbenen und dem Tod allgemein großer Respekt gezollt, gleichzeitig aber auch das Leben gefeiert.

Gemäß dem uralten Brauch wird die kurzzeitige Rückkehr Verstorbener begrüßt. Familien versammeln sich traditionell auf Friedhöfen, zünden Lichter an, machen Musik und essen und trinken zusammen.

Trotz einiger Parallelen ist das mexikanische Fest nicht direkt mit Halloween vergleichbar. Während Halloween traditionell als finstere Nacht des Schreckens gilt, ist der „Dia de los Muertos“ ein dreitägiges Fest mit einer Explosion an Farben und lebensbejahender Freude.

