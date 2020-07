Leipzig

Ihre geringe Größe und ihre hohe Bedeutung für das Leben auf der Welt stehen in keinem Verhältnis: Bienen sind für das funktionierende Ökosystem von enormer Wichtigkeit. Deshalb widmen sich die Entdeckertage Bienen am 25. und 26. Juli 2020 im Zoo Leipzig ganz den bedrohten Insekten, deren Lebensräume durch Monokulturen und Verdichtung kontinuierlich schwinden.

Bienenhotels bauen und „Imkerpass“ absolvieren

Der Zoo lädt kleine und große Besucher ein, an den Entdeckertagen mehr über die Bienen zu erfahren und die Faszination und Bedeutung der facettenreichen Tierart auch zu erleben. Der neue Bienengarten mit seinen fünf Völkern und natur­nahen Behausungen steht dabei ebenso im Fokus wie die Lebensweise und die Bedeutung für unser Ökosystem.

Auf die Gäste warten zahlreiche Mitmachaktionen – sie können Saatkugeln und Buttons herstellen, Ohrwurm- und Insektenhotels basteln oder nach Blüten angeln. Spannung verspricht die Zoo-Rallye, bei dem Teilnehmer nicht nur den „Imkerpass“ erwerben, sondern auch kleine Preise gewinnen können.

Interessante Fakten über Bienen erfahren Besucher in der Imkerausstellung sowie an den Infoständen des Naturkundemuseums und der Stadtimkerei. Im Ausgangsbereich wird zwischen 10 und 18 Uhr eine Zoolotsen-Sprechstunde angeboten – wer Fragen zu den possierlichen Tierchen hat, ist hier herzlich willkommen, sie zu stellen. Täglich um 14 Uhr bietet das Zoo-Maskottchen Tammi Besuchern ein Stück Bienenstich von Marché Mövenpick an. Der Gastronomie-Partner des Zoos spendet den Verkaufserlös für die Bienen.

Dafür gibt’s ein Bienchen

Außerdem haben alle Besucher die Möglichkeit, Bienen-Paten zu werden und sich vor Ort ein Bienchen zu verdienen. Denn so wichtig die Bienen für die Natur sind, so wichtig sind auch die Besucher für den Zoo. Durch die fast siebenwöchige Schließzeit zum Schutz vor Covid-19 fehlen dem Zoo Leipzig rund sechs Millionen Euro.

Ab nur einem Euro kann sich jeder eine oder beliebig viele Bienen-Patenschaften sichern und somit den Zoo unterstützen. Aus vielen kleinen Helfern wird ein ganzer Schwarm der Hilfsbereitschaft. Die Bienchen sind auch eine Geschenkidee, sei es als Dank für all jene, die uns in dieser außergewöhnlichen Zeit unterstützen, zum Geburtstag, Jahrestag, für das tolle Zeugnis oder einfach so. Am Stand des Freundes- und Fördervereins des Zoo Leipzig erhalten Neu-Paten ihre Urkunde direkt zum Mitnehmen oder Verschenken. Übrigens: Der Schwarm der Hilfsbereitschaft liegt aktuell bei 227.175 Euro.

Weitere Entdeckerthemen 2020 Affen am 22. und 23. August 2020 Afrika am 19. und 20. September 2020 Asien am 7. und 8. November 2020 Gondwanaland am 28. und 29. November 2020

