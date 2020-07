Zoo Leipzig lädt in den Sommerferien zum Puppentheater

Leipzig

Keine Sommerferien ohne einen Besuch im Leipziger Zoo! An den Wochenenden zwischen dem 18. Juli und 30. August lohnt der gleich doppelt. Denn dann entführen die Märchenhelden des Leipziger Puppentheaters Sterntaler ihre kleinen Fans auf der Eventfläche Kiwara-Kopje ins Reich der Fantasie. Beginn ist jeweils um 15 und 17 Uhr. Der Besuch der Vorstellung kostet nicht extra, sondern ist im Zooeintritt enthalten.

Die Eventfläche Kiwara-Kopje verwandelt sich in den Sommerferien in eine Puppentheaterbühne – schattige Plätzchen sind garantiert.. Quelle: Zoo Leipzig

Stücke mit tierischen Protagonisten

Insgesamt dürfen sich Zoo-Besucher an sieben Wochenenden auf 28 Vorführungen und zehn verschiedene Stücke freuen. Ein Bezug zum Tierreich versteht sich von selbst. So finden sich im Spielplan unter anderen „Vom kleinen Kätzchen und der Maus“, „Der Wettlauf von Hase und Igel“ oder „Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“. Aber auch Protagonisten wie „Der Froschkönig“ oder „Mascha und der Bär“ bekommen ihren Auftritt.

Das Programm 18./19. Juli 2020 Samstag: Vom kleinen Kätzchen und der Maus, ab 3 Jahren, Theater WiWo Sonntag: Mascha und der Bär/ das Rübchen, ab 3 Jahren, Theater Fingerhut 25./26. Juli 2020 Samstag/Sonntag: Prinzessin Isabell und der Kartoffelkönig, ab 4 Jahren, Theater WiWo 1./2. August 2020 Samstag/Sonntag: Der Wettlauf von Hase und Igel, ab 5 Jahren, Papperlapapp 8./9. August 2020 Samstag/Sonntag: Krümelchens Abenteuer, ab 4 Jahren, Papperlapapp 15./16. August 2020 Samstag, 15. August: Mal mir einen Regenbogen, ab 3 Jahren, Theater WiWo Sonntag, 16. August 2020: Dornröschen, ab 4 Jahren, Papperlapapp 22./23. August 2020 Samstag/Sonntag: Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam, ab 4 Jahren, Theater Fingerhut 29./30. August 2020 Samstag: Mal mir einen Regenbogen, ab 3 Jahren, Theater WiWo Sonntag: Der Froschkönig, ab 4 Jahren, Theater Fingerhut Vorstellungsbeginn ist jeweils 15 und 17 Uhr. Der Eintritt ist im Zooticket enthalten.

Puppentheater Sterntaler vereint verschiedene Künstler

Im Leipziger Puppentheater Sterntaler formieren sich mehrere Leipziger Puppen- und Figurenspieler. Sie bringen alles zum Einsatz, was Puppentheater zu bieten hat: Handpuppen, Marionetten, Schattenfiguren und vieles mehr. In der Leipziger Talstraße betreiben sie eine gemeinsame Spielstätte, bringen ihre Stücke aber auch an anderen Veranstaltungsorten unters Publikum.

Sie teilen ihre Liebe zum Puppentheater: Im Puppentheater Sterntaler formieren sich verschiedene Künstler. Hier im Bild: Frank Schenke vom Theater Fingerhut und seine Kollegin Kerstin Braun bei der Aufführung des Stückes „Mascha und der Bär / Das Rübchen“. Quelle: Zoo Leipzig

