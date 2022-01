Zoo Leipzig

Pfaffendorfer Straße 29,

04105 Leipzig

Bitte beachten Sie: Laut aktueller Sächs. Corona-Schutz-Verordnung gilt aktuell für den Zoo-Besuch die 3G-Regel. Die Zoo-Gastronomie hat geöffnet (Hier gilt in der Innengastronomie die 2G-Regel). Nachweise sind am Einlass und in den Restaurants vorzuzeigen. Die Tierhäuser sind geschlossen. Es gelten ganztags reduzierte Ticketpreise (Erwachsene: 14 Euro, Kinder 6-16 Jahre: 10 Euro, Familienticket: 30 Euro). Stand: 22. November 2021

Weitere aktuelle Informationen zu Besucherregelungen und Hygienebestimmungen finden Besucher hier: https://www.zoo-leipzig.de/aktuelles/offen/

Zoo Leipzig: Aktuelle Öffnungszeiten

1. Januar - 20. März: 9 - 17 Uhr

21. März bis 30. April: 9 - 18 Uhr

1. Mai - 30. September 9 - 19 Uhr

1. Oktober - 31. Oktober 9 - 18 Uhr

1. November - 31. Dezember 9 - 17 Uhr

24. Dezember (Heiligabend) 9 - 15 Uhr

31. Dezember (Silvester) 9 - 15 Uhr

Eintrittspreise:

Sommerpreise* bis 31. Oktober:

Erwachsene: 22 Euro

Schwerbehinderte, Schüler, Studenten: 18 Euro

Kinder 6-16 Jahre: 14 Euro

Familie (Eltern oder Großeltern -maximal zwei Erwachsene- und deren Kinder oder Enkel im Alter von 6 bis 16 Jahren): 54 Euro

Abendkarte (gültig ab 3 Stunden vor Schließung**): Erwachsene (16 Euro), Kinder 6 bis 16 Jahre (12 Euro)

* Inklusive Artenschutz-Euro

**Die Zoo-Schließung kann sich aufgrund von öffentlichen Veranstaltungen verschieben.

Winterpreise vom 1. November bis 20. März:

Erwachsene: 18 Euro

Schwerbehinderte, Schüler, Studenten: 15 Euro

Kinder 6-16 Jahre: 11 Euro

Familie (Eltern oder Großeltern -maximal zwei Erwachsene- und deren Kinder oder Enkel im Alter von 6 bis 16 Jahren): 44 Euro

Abendkarten (gültig ab 3 Stunden vor Schließung): Erwachsene (14 Euro), Kinder 6 bis 16 Jahre (10 Euro)

Jahreskarten:

Erwachsene: 81 Euro

Ermäßigt oder Kind (Kinder von 6 bis 16 Jahren, Schwerbehinderte, Schüler, Berufsschüler, Studierende, Auszubildende, BFDler, FÖJler): 51 Euro

Familie (Eltern oder Großeltern - maximal zwei Erwachsene - und deren Kinder oder Enkel im Alter von 6 bis 16 Jahren): 211 Euro

Inhaber von Leipzig-Pass: 51 Euro

Alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: Zoo Leipzig