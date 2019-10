Leipzig

Normalerweise ist an den Wirtschaftstoren der Durchgang für Zoobesucher untersagt. Doch vom 3. bis 6. Oktober veranstaltet der Zoo Leipzig die Entdeckertage Backstage und ermöglicht allen Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zahlreicher Bereiche.

An den Backstage-Tagen öffnen sich beispielsweise die Türen zum Wirtschaftshof mit der Futterküche, zu den verborgenen Technikräumen in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland und zu den rückwärtigen Bereichen der Südamerikaanlagen, wo Capybaras, Mähnenwölfe und Flamingos versorgt werden.

Einblicke in den Alltag der Tierpflege

Auf dem zentralen Wirtschaftshof können die Zoobesucher das große Kistenlager für Tiertransporte und die zentrale Futterküche für die zahlreichen Tierarten kennenlernen sowie sich beim Blasrohrschießen ausprobieren. Im Vogelhaus bei den Seebären, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, werden die verschiedenen Futtermittel für die gefiederten Bewohner ausgestellt und für alle Wissenshungrigen erklärt. Auch der nahegelegene Wirtschaftshof der Nashörner, Geparde und Roten Bullen in der Kiwara-Kopje gewährt den Zoobesuchern Einblicke in den Alltag der Tierpflege.

Wie viel Futter ein Gorilla täglich braucht, wird in Pongoland erklärt, wo zahlreiche Jungtiere bei den verschiedenen Menschenaffenarten zu ausgiebigen Beobachtungen einladen. Mit den Zebras können die Besucher während der Lotsensprechstunden an der Kiwara-Lodge auf Tuchfühlung gehen.

Damit es auch den Lieblingen der kleinen Besucher gut geht, ist der DRK-Kreisverband Leipzig-Stadt mit seiner Kinderplüschtierklinik vor Ort. Auf dem Platz vor Gondwanaland können die kuscheligen Gefährten verarztet und erstes Know-how zur Ersten Hilfe erworben werden, bevor das Backstage-Abenteuer in Gondwanaland seine Fortsetzung findet.

Von LMG