Leipziger Zoo will trotz Finanznot keine Tiere schlachten

Leipzig

Im Leipziger Zoo werden verschiedene Möglichkeiten zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit durchgerechnet. „Wir müssen die Nerven bewahren. Der Zustand ist endlich“, bemüht sich Zoochef Jörg Junhold um Zuversicht. Den Umsatzverlust aufgrund der Corona-bedingten Schließung beziffert er aktuell in den Osterferien auf eine Million Euro pro Woche.

Tötungspläne in Neumünster

Andere deutsche Tiergärten reden mehr oder weniger offen über Pläne, welche Tiere als erstes geschlachtet werden müssen. „Solche Überlegungen gibt es bei uns nicht“, betont Junhold. „Wir haben einen wertvollen Tierbestand, wollen die Liquidität strecken und erhalten. Ich hoffe, dass kein Zoo zu solchen drastischen Maßnahmen greifen muss.“ Über Ostern war aus dem Tierpark Neumünster bekannt geworden, dass Zootiere im schlimmsten Fall geschlachtet und verfüttert werden müssen, ehe sie verhungern. Auch andere Zoos hätten solche Notfallpläne in der Schublade, hieß es.

Die Skudden im Leipziger Zoo haben Nachwuchs, es gibt sechs Lämmer. Skudden stehen auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen. Sie gehören zu den seltenen Haustierrassen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Schafen mit feinerer Wolle verdrängt wurden. Quelle: Zoo Leipzig

Zoofreunde spenden schon 300.000 Euro

Der Leipziger Zoo will weder Tiere noch Mitarbeiter einbüßen. „Wir leben von Tag zu Tag, schauen auf die Zahlen und auf die politischen Entscheidungsträger“, so Junhold. Der Zoo brauche einen Fahrplan mit belastbaren Fakten, damit es wieder möglich wird zu planen. Am 31. März hatte er als Präsident des Verbandes der Zoos im deutschsprachigen Raum (VdZ) Bundeskanzlerin Angela Merkel um ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro für 56 betroffene Tiergärten in Deutschland gebeten.

In einigen Bundesländern tue sich etwas, sei das Thema in den Landwirtschafts- oder Umweltministerien in Arbeit. In Sachsen gebe es noch keine Reaktionen. „Ich gehe davon aus, dass das mit der Fülle der Arbeit zusammenhängt“, so der Leipziger Zoochef. Umso mehr ist er allen Zoofreunden für ihre Unterstützung dankbar: Bis nach Ostern sind insgesamt 300.000 Euro beim Zoo und seinem Förderverein eingegangen.

Das „alte" Zooparkhaus ist seit September 2019 geschlossen Quelle: Kerstin Decker

Parkhaus kurz vor Wiedereröffnung

Gute Nachrichten gibt es zum „alten“ beziehungsweise ersten Zoo-Parkhaus, das im September wegen Sanierung geschlossen wurde. Aus den Parkgebühren bezieht der Zoo einen Teil seiner Einnahmen, ebenso wie aus Eintrittsgeldern, Gastronomie-Erlösen oder dem Zooshop. „Es bleibt dabei, es wird bis Pfingsten fertiggestellt. Die Übergabe findet in den nächsten Tagen statt“, so der Zoochef. Auch vom Leben hinter den geschlossenen Zootoren berichtet er Erfreuliches: „Bei den Skudden, Hyänen oder Ziegen purzelt der Nachwuchs. Die drei Löwenjungtiere erkunden die Außenanlage. Ebenso wie der Elefantenbulle, der munter ist, uns aber gewisse Sorgen bezüglich seiner Gewichtsentwicklung macht.“

So können Sie dem Zoo helfen:

Zoo-Spendenaktion „Ein Bienchen für dich“

Tierpatenschaften beim Freundes- und Förderverein

Von Kerstin Decker