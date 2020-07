Corona-Regeln: Weitere Lockerungen im Zoo Leipzig

Leipzig

Nach Monaten der Corona-Beschränkungen unternimmt der Zoo Leipzig erneut Anpassungen, um den Betrieb weiter zur normalisieren. So findet ab Juli der Verkauf von Tagestickets wieder an der Zoo-Kasse statt, zudem sind die Karten nicht mehr an einen Zeitslot gebunden. Der spontane Besuch ist damit wieder möglich. Das teilte die Zooleitung am Mittwoch mit.

Zu Beginn der sächsischen Sommerferien will der Zoo außerdem seine vollumfänglichen Ticketkategorien anbieten. „Dieses Jahr stellt uns vor enorme Hürden und verlangt unseren Besuchern viel Verständnis ab“, sagt Zoodirektor Jörg Junghold. „Aber wir hoffen nach schwierigen Monaten Schritt für Schritt auf die Rückkehr zum normalen Betrieb und einer besseren Einnahmesituation, auch wenn uns bewusst ist, dass es eine neue Normalität werden wird.“ Auch im Gondwanaland gibt es weitere Lockerungen: Die Boote auf dem Urwaldfluss fahren wieder und der Baumwipfelpfad wird für die Besucher geöffnet.

Allerdings bleiben einige Einschränkungen bestehen: Die neue Corona-Schutzverordnung verlangt das Abstandhalten und hält zudem das Kontaktverbot aufrecht.

Von fbu