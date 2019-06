Leipzig

Die neue Ausgabe von „Horsts Zoogeflüster“ ist da! Im LVZ-Magazin drückt Horst die Schulbank der Zoo eigenen Zooschule, ist hautnah bei der OP einer Fischkatze dabei und erkundet die Liebesrituale seiner tierischen Freunde. Übergeben wird das Heft zu den Patentagen, die Donnerstag und am Freitag im Zoo Leipzig gefeiert werden.

Bildungskosmos Zoo

2019 feiert der Tierpark im Herzen der Stadt Leipzig den 50. Geburtstag seiner Zooschule. Passend dazu taucht die neue Ausgabe des LVZ-Magazins „Horsts Zoogeflüster“ in den Bildungskosmos des Zoos ein, schaut sich die Zooschule damals und heute an, begleitet Doktorandin Anja Lange-Garbotz an den OP-Tisch und die Tierpfleger-Azubis durch ihren Alltag.

Aquarium der Zukunft

In einem unterhaltsamen Streitgespräch erklären Zoo-Direktor Professor Jörg Junhold und Planer Udo Zischner ihren „harten Weg“ zum Aquarium der Zukunft, das spätestens Anfang 2021 in Betrieb genommen werden soll, während Kurator Ulrich Graßl spannende Einblicke ins Interims-Aquarium unter dem Gondwanaland gewährt.

15 Jahre Kiwara-Savanne

Zum 15. Geburtstag der Kiwara-Savanne erklärt Senior-Kurator Gerd Nötzold, worauf bei der Vergesellschaftung verschiedener Tierarten zu achten ist. Die Bewohner der Tier-WG werden in einer Fotostory vorgestellt – mit dabei sind Giraffenbulle Max, Zebrastute Dolly und Marabumann Rasputin.

Mit großem Giraffen-Poster

Die Leser erfahren mehr darüber, was es für ein stimmungsvolles Tête-à-Tête einiger Tierarten braucht, welche Zoo-Touren für Kleinkinder, bei Schlechtwetter, mit Besuch oder für Kenner geeignet sind und was drei der mehr als 1350 Zoo-Patentanten und -onkel dazu bewegt, Verantwortung für ein Zoo-Tier zu übernehmen. Und natürlich plaudert Lama Horst wieder aus dem Nähkästchen. Besondere Extras: ein tierisch gutes Giraffen-Poster und eine Gute-Nacht-Geschichte der anderen Art.

Top-Themen in „Horsts Zoogeflüster “:

50 Jahre Zooschule: Ein Unterrichtstag mit Zooschullehrer Dr. Axel Kästner

Bildungskosmos Zoo: Doktorandin Anja Lange-Garbotz im OP mit der Fischkatze Rascal

15 Jahre Kiwara-Savanne: Senior-Kurator Gerd Nötzold berichtet, worauf bei der Vergesellschaftung verschiedener Tierarten zu achten ist

Hinter den Kulissen: Unterwegs mit den Technikern von Gondwanaland

Gute Nacht, Zoo: Bereichsleiter Jens Hirmer bringt die Bewohner der Erlebniswelt Afrika ins Bett

Von Uta Zangemeister