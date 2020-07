Elefantenkühe Hoa und Trinh verlassen Zoo Leipzig

Leipzig

Abschied in Leipzig: Mit den beiden Elefantenkühen Hoa (35) und Trinh (38) haben zwei Urgesteine den Zoo verlassen – sie waren immerhin seit 1987 beziehungsweise 1986 hier zu Hause. Per Spezialtransporter sind die beiden Dickhäuterdamen am Dienstagabend auf die Reise gegangen. Ziel: der Zoo Neunkirchen im Saarland. Dort sind sie gestern früh wohlbehalten angekommen – bei der Eingewöhnung werden sie ihre Leipziger Tierpfleger noch ein paar Tage begleiten, teilt Zoodirektor Jörg Junhold gestern mit.

In diesem Umzugstransporter gingen die beiden tonnenschweren Damen auf Reisen. Quelle: Zoo Leipzig

Hoa und Trinh werden der in Neunkirchen alleinstehenden Elefantenkuh Kirsky Gesellschaft leisten, erläutert Seniorkurator Gerd Nötzold die Hintergründe des Transfers. Im Zoo Leipzig soll nun bei den Asiatischen Elefanten eine „sozial intakte Herde mit unterschiedlicher Altersstruktur und Potenzial für den Arterhalt aufgebaut werden“, so Nötzold weiter. Die Bestandsveränderungen würden in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm erarbeitet. Auch Elefantenkuh Saida soll Leipzig voraussichtlich verlassen, ihr neues Zuhause steht noch nicht fest.

Inzwischen gut eingespielt sei das Quartett um Bulle Voi Nam (18), Elefantenkuh Rani (11), Kuh Don Chung (37) und dem sechs Monate alten Bullen Kiran, der inzwischen durch seine Herde jede Menge kennengelernt habe und langsam auch Gefallen an der täglichen Badeeinheit finde, so Junhold.

