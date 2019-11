Leipzig

Traurige Nachrichten aus dem Leipziger Zoo: Elefantenkuh Thura ist tot. Die 45 Jahre alte Dickhäuterin sei plötzlich umgekippt und dann verstorben.

„Auch wenn Thura ein hohes Alter hatte, sind wir alle sehr betroffen und bedauern den Verlust. Jedoch kommt er für uns nicht unerwartet. Sie zeigte in den letzten Tagen erneut ein schlechtes Allgemeinbefinden, das uns zusammen mit den suboptimalen Blutwerten große Sorgen bereitete. Leider ist es uns nicht gelungen, eine Stabilisierung durch Medikation herbeizuführen. Wir gehen von einer generalisierten Septikämie aus, wissen aber erst nach der pathologischen Untersuchung mehr“, fasst Zoodirektor Jörg Junhold die Gesamtsituation zusammen.

Saida nimmt Abschied

Ihre „Freundin“ Saida (46) sei unmittelbar bei Thura gewesen und habe sich von ihr verabschieden können. Alle anderen Elefanten waren zu diesem Zeitpunkt auf der Außenanlage.

Thura stand seit der unterbrochenen Geburt in der Silvesternacht vor vier Jahren unter regelmäßiger tierärztlicher Überwachung, da das Kalb nie zur Welt kam. Im Zuge dieser Kontrollen wurde im Jahr 2018 eine erneute Schwangerschaft festgestellt. Diese Trächtigkeit beinhaltete ein extrem hohes Risiko für das Leben der Kuh, so dass sich der Zoo zusammen mit einem Expertengremium entschloss, einen Abbruch einzuleiten.Seitdem kam es in Schüben zu kurzzeitigen Verschlechterungen ihres Allgemeinbefindens und sie wurde entsprechend medizinisch versorgt, so der Zoo.

Elefantenkind eingeschläfert

Es ist in diesem Jahr bereits der zweite Todesfall im Elefantengehege. Im September musste der erst acht Monate alte ElefantenjungeBên Lòng eingeschläfertwerden.

