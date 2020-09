Familien-Newsletter abonnieren und Tickets für den Zoo Leipzig gewinnen

Leipzig

Der Zoo Leipzig lockt zu jeder Jahreszeit Besucher aus Leipzig und von weit her an. Nicht nur die Tierwelt, auch die reichhaltige Vegetation ist im Wechsel der Jahreszeiten ein Hingucker. Viele Tierarten nutzen die Pflanzen als Unterschlupf oder Versteck – hier muss man also doppelt genau hinschauen. Umso größer ist die Freude, wenn man eines der gut versteckten Tier entdeckt hat. Wem es jetzt im Herbst im Außenbereich bereits zu kühl ist, der kann sich in Gondwanaland bei tropischen Temperaturen aufwärmen.

Im Zoo Leipzig leben etwa 600 Tierarten in sechs Erlebniswelten – dem Gründer-Garten, Gondwanaland, Asien, Pongoland, Afrika und Südamerika. Artgerechte Tierhaltung und Artenschutz einschließlich Nachzucht sind dem Zoo ein besonders großes Anliegen. Erst vor wenigen Tagen zogen daher die ersten drei von fünf Elefanten aus dem Berliner Zoo in den Leipziger Zoo um. Die jüngsten in der Zookinderstube sind zwei Rotschulter-Rüsselhündchen – der erste Zuchterfolg bei dieser Tierart in einem deutschen Zoo überhaupt.

Auch für das leibliche Wohl der kleinen und großen Zoobesucher ist durch verschiedene gastronomische Einrichtungen gesorgt. Ob ausgiebig speisen im Restaurant Patakan, ein leckerer Cocktail in der Bambusbar oder Pommes mit Mayo und Ketchup an einer der Buden – hier wird jeder fündig und satt.

Regelmäßig bietet der Zoo Leipzig zudem Führungen und kommentierte Fütterungen an. Veranstaltungen komplettieren das Angebot. Im kommenden Monat sind dies das Hitradio RTL Familienwochenende am 10. und 11. Oktober sowie das große Südamerikanische Halloween-Spektakel am 31. Oktober.

