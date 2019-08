Leipzig

Am Wochenende beginnt für tausende sächsische Kinder mit der Einschulung die Schulzeit. Grund genug für den Zoo Leipzig, alle Schulanfänger in den Zoo einzuladen, um ein tierisch spannendes Orang-Utan-Wochenende zu genießen.

Der Freundes- und Förderverein des Zoos und der Verein „Orang-Utans in Not“ werden an den Forscherhütten in Pongoland gemeinsam mit den Besuchern Rosinenhölzer befüllen und Stocherkästen ausprobieren. Jeweils um 15.30 Uhr finden zusätzliche Kommentierungen bei den Orang-Utans statt.

Kreatives Programm

Auf der Eventfläche an der Kiwara-Kopje zeigen Tanzschüler der Ballettschule „Tanzwerk Leipzig“ ebenso ihr Können wie die jungen Musiker des Akkordeon Quintetts aus dem Musikverein Neukieritzsch-Regis-Breitingen. Das Puppentheater zeigt „Der Wettlauf von Hase und Igel“ und beim Gießen von Tierfiguren aus Zucker kann die Kreativität ausgelebt werden. In Tammis Garten, dem neuen Mitmachplatz am alten Bienengarten, warten die Zoolotsen auf die Gäste, um mit ihnen zu basteln und sie in ihre Lieblingstiere zu verwandeln.

Am 17. und 18. August sind alle frisch gebackenen Erstklässler herzlich eingeladen, den Schulanfängertag im Zoo Leipzig zu erleben. Abc-Schützen erhalten freien Eintritt.

Von LMG