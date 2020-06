Leipzig

Der Zoo Leipzig macht einen weiteren großen Schritt in Richtung Normalbetrieb und ist ab 6. Juni 2020 wieder komplett geöffnet. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen sind auch alle Tierhäuser, die Tropenhalle Gondwanaland, die Streichelzoos und das Entdeckerhaus Arche für Besucher wieder zugänglich. „Wir freuen uns, unseren Besuchern wieder das Gesamterlebnis Zoo bieten zu können, wenn auch nach wie vor die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln Bestand haben“, so Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.

Zoo-Besuch bleibt besonders

Um die Corona-Schutzmaßnahmen mit den Lockerungen in Einklang zu bringen, wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen. So wird der Zugang zu den meisten Häusern mittels Einbahnstraßenregelung gesteuert. Für die Tropenhalle Gondwanaland gilt eine Personenobergrenze.

„Unser oberstes Ziel ist es, Besucherstaus an neuralgischen Stellen zu vermeiden. Daher werden wir weiterhin Personal an prominenten Tieranlagen einsetzen und in Gondwanaland den Baumwipfelpfad, die Bootsfahrt und die Totenkopfaffeninsel für die Besucher vorerst sperren. Auch unsere beliebten Kommentierungen finden aus diesem Grund weiterhin nicht statt“, führt Junhold aus.

Außerdem wird den Gästen im gesamten Zoo das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes empfohlen, sobald der gebotene Abstand nicht mehr einzuhalten ist.

Zutritt nur mit Onlineticket

Der Ticketverkauf wird weiterhin ausschließlich online erfolgen, um die Kapazitätsgrenzen überwachen zu können. Das Angebot wird allerdings um die Abendkarte, die ab 16 Uhr gilt, erweitert. Mit der Wiedereröffnung der Tierhäuser treten die regulären Sommerpreise in Kraft.

Weitere Informationen sind hier auf der Homepage des Zoo Leipzig nachzulesen.

von LMG/PM