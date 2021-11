Kleiner Tapir im Leipziger Zoo geboren

Leipzig

Nachwuchs im Leipziger Zoo: Schabrackentapir-Weibchen Laila hat nach einem Jahr Tragzeit ein männliches Jungtier zur Welt gebracht. Die Tierpfleger entdeckten den Nachwuchs bereits am Freitagmorgen zu Dienstbeginn auf der Außenlage des Gondwanalands, wo auch die Geburt stattfand. Vater des kleinen Bullen ist Copasih (13), der langjährige Partner von Laila.

Nun stehen heikle Tage für das Jungtier bevor. „Nachdem die letzten beiden Nachzuchten von Laila nicht aufgekommen sind, hoffen wir natürlich inständig, dass wir diesmal mehr Glück haben und das Junge groß werden kann“, so Seniorkurator Ariel Jacken. Der Bulle mache einen recht agilen Eindruck und konnte auch schon beim Trinken beobachtet werden. Laila kümmere sich fürsorglich um ihn. „Allerdings müssen wir die Entwicklung der nächsten Tage abwarten, denn die ersten Tage in der Jungtieraufzucht sind immer die kritischsten“, so Jacken.

Der kleine Tapir spielt mit Mutter Laila. Quelle: Zoo Leipzig

Tapir-Baby ist bereits für Besucher zu sehen

Zoobesucher können Mutter und Sohn bereits beim Spielen beobachten: Da die Geburt auf der Außenanlage stattfand, hält sich Laila mit ihrem Nachwuchs sowohl dort als auch im Innengehege auf, teilte der Zoo mit. Ab 15. November schließt das Gondwanaland jedoch vorübergehend wegen Wartungsarbeiten.

Der kleine Tapir weist derzeit noch die für Jungtiere typische Fellzeichnung mit Streifen und Punkte auf, die später verschwindet. Die letzten erfolgreich aufgezogenen Schabrackentapir-Nachkommen in Leipzig waren Baru (2013), Kedua (2014) und Ketiga (2016), die den Zoo im Zuge des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms bereits verlassen haben.

Von nöß