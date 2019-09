Leipzig

Kann die Uni-Kinderklinik dem kleinen Baby-Elefanten im Leipziger Zoo noch helfen? Die Abteilung ist in die medizinische Betreuung von Bên Lòngvon Geburt an einbezogen. Denn: Es gibt eine seit langem bestehende offizielle Kooperation zwischen dem Zentrallabor der Uniklinik (UKL) und dem Zoo. Dort werden zum Be...