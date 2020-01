Zooparkhaus: Sanierung dauert bis Pfingsten

Leipzig

Die Sanierung des „alten“ beziehungsweise ersten Zooparkhauses gegenüber der Kongresshalle dauert länger als gedacht. Die Arbeiten laufen derzeit hinter Dreck- und Lärmschutzwänden in zwei Abschnitten. Spätestens bis Pfingsten soll alles fertig sein. Zur Sommersaison 2020 sollen die Parkplätze wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, teilte Zoochef Jörg Junhold mit. „Wir wollten schon zu den Winterferien wieder öffnen, aber die Zeit reicht nicht“, so der Zoochef.

Die Bauarbeiten im Zooparkhaus laufen seit September. Quelle: André Kempner

Seit September ist das Parkhaus geschlossen, lediglich zur Durchfahrt ins direkt daneben liegende „neue“ Zooparkhaus kann es genutzt werden. Beide Häuser haben eine gemeinsame Zufahrt. Im November 2017 waren bei einer Routine-Inspektion heruntergefallene Betonbrösel gefunden worden. „Die daraufhin eingeleitete intensive Überprüfung ergab Mängel an den Gebäudefugen“, so Zoosprecherin Melanie Ginzel. Die Bewehrung, die zur Verstärkung der Tragfähigkeit in den Beton eingelegt wird, sei nicht ausreichend überdeckt und verzahnt gewesen. „Eigentlich wäre das ein Gewährleistungsfall gewesen, aber die Firma ist insolvent. Wir müssen das selbst sanieren“, so Junhold. Das geschieht jetzt – und kostet den Zoo eine halbe Million Euro.

Vom Entdecken der Baumängel bis zum Sanierungsstart vergingen knapp zwei Jahre. „Der Zoo hat damals umgehend von sich aus Teilbereiche für die Befahrung mit PKW gesperrt und eine erste Abstützung durchgeführt, um eine Weiternutzung zu gewährleisten“, bestätigte das Bauordnungsamt später gegenüber der LVZ. Die Standsicherheit sei von einem Prüfingenieur der Bauaufsicht geprüft und abgenommen worden. 2018 wurde dann der Bauantrag zur Sanierung gestellt, im September 2019 begannen dann die Arbeiten.

Das „alte“ Parkhaus ist im April 2004 eröffnet worden, es hat damals 4,2 Millionen Euro gekostet. Das „neue“ Parkhaus folgte 2011 mit der Eröffnung von Gondwanaland.

Von Kerstin Decker