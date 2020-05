Leipziger Zoo öffnet Außengehege für Koalas

Leipzig

Der Zoo Leipzig nimmt am bevorstehenden Pfingstwochenende ein neues Außengehege für seine Koalas in Betrieb. Weibchen Mandie hat die Anlage in unmittelbarer Nähe zu Koala-Haus und Palmensaal in dieser Woche bereits zeitweise getestet – und wird sich auch in den nächsten Tagen ihren Eukalyptus immer wieder unter freiem Himmel schmecken lassen, wie der Tierpark mitteilte.

„Die sonnige Anlage war für diese Saison ohnehin als Alternative zum bestehenden Koala-Haus geplant. Aber da die Tierhäuser aufgrund der Corona-Schutzverordnung noch geschlossen sind, ermöglicht der neue Bereich unseren Besuchern neue Beobachtungsmöglichkeiten“, sagt Seniorkurator Ariel Jacken. Die drei Jahre alte Mandie zeige sich in der neuen Umgebung entspannt und genieße das frische Futter.

Anzeige

Das neues Außengehege für Koalas im Zoo Leipzig. Quelle: Zoo Leipzig

Weitere LVZ+ Artikel

Die Besucher können derweil beim Speisen im Palmensaal auf das Koala-Gehege blicken. Das Pfingstwochenende und der Kindertag am Montag im Zoo. Wegen der Corona-Bestimmung ist der Zutritt nur mit zuvor erworbenen Online-Tickets für einen bestimmten Timeslot möglich.

Von LVZ/jhz