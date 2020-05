Fünf Millionen Euro fehlen schon – und jeder Tag bringt weitere Verluste

Leipzig

Nach sieben Wochen Corona-Pause durfte der Leipziger Zoo vor knapp zwei Wochen wieder öffnen. Doch der Eindruck täuscht, dass nun alles wieder in Ordnung ist. Nach wie vor laufen täglich hohe Verluste auf. Im LVZ-Interview spricht Zoochef Professor Jörg Junhold (56) über Finanznot, Bauvorhaben und eine private 100.000-Euro-Spende.

Frage: Als Sie am 4. Mai die Zootüren wieder aufschließen durften, war Ihnen die große Freude anzusehen. Hält diese gute Laune bis heute an?

Jörg Junhold: Ich freue mich natürlich, dass wir öffnen können, dass wir Einnahmen haben und die Kurzarbeit beendet ist. Aber von Normalität sind wir weit entfernt. Unsere Umsätze liegen unter 50 Prozent vom Normalen, das kann nur ein vorübergehender Zustand sein. Die Gastronomie ist nur eingeschränkt geöffnet, die Tierhäuser und Gondwanaland sind zu, die Besucherkapazität ist auf 4000 Menschen gleichzeitig beschränkt. Da brauchen wir baldige Lockerungen oder finanzielle Unterstützung.

Wieviel Geld hat der Zoo seit Mitte März eingebüßt?

Bis jetzt beläuft sich der Verlust auf 4,9 Millionen Euro, und täglich kommt mehr dazu. Viele Unternehmen stornieren schon ihre für Herbst gebuchten Veranstaltungen, weil sie nicht wissen, wie es ihrer Firma dann geht. Wir selbst hätten Ende September die Tagung des europäischen Zooverbandes mit knapp 1000 Teilnehmern ausgerichtet. Die haben wir vor vier Wochen schweren Herzens abgesagt.

Wie kann man mit so einem Minus auf dem Konto überleben? Ist der Zoo bald pleite?

Wir haben die letzten Jahre gut gewirtschaftet, das vergangene Jahr war unser erfolgreichstes. Zur Zeit leben wir von den Mitteln, die eigentlich für die Baustelle Feuerland vorgesehen waren. Da hatte sich die Baugenehmigung um ein Jahr verzögert, deshalb ist das Geld noch nicht ausgegeben. Das rettet uns im Moment.

Heißt das, Feuerland muss gestrichen werden?

Nein. Mein persönliches Ziel ist, dass wir in den nächsten vier Wochen mit der Stadt und dem Freistaat eine Lösung finden, damit gebaut werden kann. Wir hoffen auf Zuschüsse der öffentlichen Hand. Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben sofort Hilfsprogramme für ihre Zoos aufgelegt und übernehmen den größten Teil der laufenden Kosten. In Sachsen ist noch nichts passiert. Ich bin optimistisch, dass wir auch eine Lösung bekommen.

Aber sparen muss der Zoo trotzdem?

An den Tieren machen wir auf jeden Fall keine Abstriche, der Bestand ist so wertvoll, da wird es keine Einschränkungen geben. Sollten wir keine Zuschüsse erhalten, müssen wir allerdings über drastische Maßnahmen reden. Dann müssen wir Investitionen stoppen und unsere Ausgaben in allen Bereich intensiv prüfen. Ich habe das Versprechen an meine Mitarbeiter abgegeben, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten. Davon möchte ich nicht abrücken.

Wird das neue Aquarium zu Ende gebaut, das 2021 eröffnen soll?

Da läuft alles weiter, wir wollen keine Bauruine. Aber es könnte zu Zeitverzug kommen. Beim Rohbau konnte ein Subunternehmer wegen Corona-Quarantäne nicht voll weiterarbeiten. Um einen Eröffnungstermin zu nennen, dafür ist es noch zu früh.

Wie läuft derzeit der Besucheralltag im Zoo?

Die Höchstzahl von 4000 Besuchern gleichzeitig haben wir an keinem Tag erreicht. Von den 10.000 bis 15.000 Gästen, die wir im Sommer täglich brauchen, sind wir weit entfernt. Der allergrößte Teil der Besucher ist sehr verständnisvoll, kommt mit dem obligatorischen Onlineticket und hält Abstand, wenn unsere Zoolotsen darum bitten. Bei den Löwen und Elefanten ballt es sich manchmal.

Wie geht es diesen Publikumslieblingen?

Bei den Löwen läuft es super, Vater Majo ist die perfekte Mutter für seine Drillinge. Ob und wann wir noch mal versuchen, Löwin Kigali mit ihren Jungtieren zusammenzubringen, da stehen große Fragezeichen. Sie zeigt immer mal ein unerwartet aggressives Verhalten. Beim Elefantenbaby macht uns nach wie vor die Gewichtsentwicklung Sorgen. Es gibt zwar etwas Entspannung, aber nicht den großen Durchbruch. Der Kleine trinkt, kriegt aber nicht genügend Nährstoffe. Deshalb haben wir angefangen, Wasser mit Elektrolyten zuzutränken. Ansonsten versorgt Rani ihr Jungtier aber bestens und auch Voi Nam ist ein toller Vater.

Viele Tierfreunde haben in der Corona-Ausnahmesituation eine Bienen- oder sonstige Tierpatenschaft übernommen. Ebbt das jetzt wieder ab?

Immer noch gehen täglich Spenden ein. Bisher haben unsere Unterstützer eine Dreiviertelmillion Euro zusammengebracht, das ist fantastisch, dafür möchte ich mich bei allen herzlich bedanken. Wir wünschen uns, dass wir auf eine Million Euro Privatspenden kommen. Die größte Einzelspende kam übrigens von einer Familie aus Stötteritz, die dem Zoo eng verbunden ist. Sie hat uns 100.000 Euro gespendet. Das ist gewaltig, da hatte ich feuchte Augen.

Von Kerstin Decker