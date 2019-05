Leipzig

Tausende Vorschläge waren beim Zoo Leipzig eingegangen, jetzt soll der kleine Elefantenbulle endlich einen Namen bekommen. Noch bis Sonntagabend um Mitternacht kann jeder für seinen Favoriten abstimmen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Zuvor konnten Vorschläge eingereicht werden, fast 5600 Ideen waren den Angaben nach eingegangen.

Der Tierpark traf anschließend eine Vorauswahl. Nicht berücksichtigt wurde unter anderem der Vorschlag vom Leipziger Autoren und Blogger André Herrmann, das Jungtier Mirko zu nennen. Trotz großer Begeisterung in sozialen Netzwerken hat es der Name nicht in die Vorauswahl des Zoos geschafft. Man wolle einen Namen, der an den natürlichen Lebensraum des Bullen erinnere, hatte es im Vorfeld geheißen. Die Taufe soll am kommenden Montag stattfinden.

Das mittlerweile vier Monate alte Elefantenkind ist noch immer nicht über den Berg. Noch nie war eine Aufzucht per Hand mit Ersatzmilch geglückt. Das Kleine war nach der Geburt von seiner Mutter Hoa im Stich gelassen worden. In den ersten drei Wochen konnte der Elefant bei ihr noch Muttermilch trinken. Allerdings ließ sich Hoa das nur gefallen, weil sie währenddessen angekettet wurde und die Pfleger verhinderten, dass sie ihn dabei verletzte.

Diese Namen stehen zur Auswahl:

-Bền Lòng – durchhalten trotz Widrigkeiten

-Tình Thực – Wahre Liebe

-Kho Báu – Schatz bzw. Kostbarkeit

-Tâm – Herz/Seele

-Khổng Lồ – Mammut/Riese

-Jadoo – Zauber/Magie (bengalisch)

-Cái Lớn – das Große

-Amar – der Unsterbliche (aus dem indischen Sprachraum)

-Thông Minh – intelligent sein/der Kluge

-Churak – in Anlehnung an die Tanten Don Chung und Rani

