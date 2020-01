Leipzig

Die ersten Tage nach seiner Geburt hat er gut überstanden: Der kleine Elefant im Leipziger Zoo wird am Dienstagmittag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Gegen 13.30 Uhr hat der kleine Bulle seinen großen Auftritt. Der derzeit für Besucher geschlossene Elefantentempel wird dann für die Medien geöffnet. LVZ.de ist per Facebook-Livestream für Sie dabei. Sie finden die Video-Übertragung dann in diesem Artikel.

Der kleine Minifant war in der Nacht zu Samstag zur Welt gekommen. Mutter Rani kümmere sich seitdem fürsorglich um ihren Sohn, teilte der Zoo am Dienstag mit. Der Bulle trinke regelmäßig bei ihr und sei bereits sehr aktiv. Für die zehnjährige Rani war es die erste Geburt. Vater ist der in Leipzig geborene Voi Nam. Auch für den 17-jährigen Bullen ist es das erste Kind.

Die ersten Tage nach seiner Geburt hat der kleine Bulle gut überstanden. Quelle: Zoo Leipzig

Vor knapp einem Jahr gab es zuletzt Elefantennachwuchs im Leipziger Zoo. Der kleine Bên Lòng musste im September jedoch eingeschläfert werden. Mutter Hoa hatte ihn nach der Geburt verstoßen. Nach der monatelangen Aufzucht mit Ersatzmilch und einer notwendigen Nabel-OP hatten sich seine Werte akut verschlechtert. Es war bereits der vierte Todesfall bei der Elefantenaufzucht in Leipzig seit 2012. Nun ist die Hoffnung groß, dass sich der neue, noch namenlose Bulle zum Publikumsliebling entwickelt.

Von nöß