Leipzig

Traurige Nachricht aus dem Zoo Leipzig: Giraffenbulle Max ist am Dienstag gestorben. Vermutlich sei akutes Herz-Kreislauf-Versagen die Todesursache, teilte der Tierpark am Mittwoch mit. Er war am Nachmittag zum Festliegen gekommen, konnte also nicht mehr aufstehen.

„Max zeigte bereits seit einiger Zeit altersbedingte gesundheitliche Probleme am Muskel- und Knochenapparat, die veterinärmedizinisch von uns betreut wurden und immer wieder Anlass zur Sorge gaben“, sagte Zootierarzt Andreas Bernhard laut Mitteilung.

Das 24 Jahre alte Tier war im September 1995 im Leipziger Zoo zur Welt gekommen. Er war mit der Flasche aufgezogen worden, nachdem ihm seine Mutter das Trinken verweigert hatte. Mit einem Gewicht von etwa 1000 Kilogramm und einer Höhe von 4,80 Meter war der Bulle besonders eindrucksvoll.

Von jhz