Zoo Leipzig verabschiedet sich von weiterem Koala

Nach dem überraschenden Tod von Koala Moose ist die Beuteltiergruppe im Zoo Leipzig noch einmal geschrumpft. Männchen Tinaroo sei am Wochenende nach Duisburg gebracht worden, teilte der Tierpark auf Facebook mit. In seinem neuen Zuhause soll der Koala gemeinsam mit Weibchen Yiribana Nachwuchs zeugen. „Tinaroo und Yiribana passen genetisch sehr gut zusammen“, zitiert der Leipziger Zoo Volker Grün vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm.

Tinaroo war vor gut eineinhalb Jahren zu Koala Oobi-Ooobi aus Frankreich nach Leipzig gekommen. Zuvor hatte der Zoo lange auf ein weiteres der als gefährdet eingestuften Beuteltiere gewartet. Es leben nur einige Dutzend Koalas in europäischen Tierparks, auch in Deutschland werden die in Australien beheimateten Beutelsäuger nur in wenigen Städten gehalten.

In Leipzig bleibt neben Oobi-Ooobi noch Weibchen Mandie zurück. Die Koala-Dame war vor etwa einem Dreivierteljahr aus einem australischen Tierpark in die Messestadt gebracht worden – zusammen mit Moose, der vor gut zwei Wochen unerwartet an Leukämie starb.

