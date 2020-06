Namensabstimmung für Leipziger Löwenbabys bis zum 18. Juni möglich

Leipzig

Bis zum 18. Juni um 12 Uhr können sich alle Zoofreunde an der Abstimmung über die Namen der Löwenjungen beteiligen. Rund 8000 Vorschläge haben den Zoo in den vergangenen Wochen erreicht, zehn von ihnen haben es in die Auswahl geschafft, über die Interessierte jetzt auf der Website des Zoos abstimmen können. Gewählt werden kann je ein weiblicher und ein männlicher Name für die insgesamt drei Jungtiere.

Die Taufe ist laut Zoo für den 19. Juni um 8.15 Uhr angesetzt. Aufgrund der derzeitigen Situation wird sie aber nicht wie gewohnt vor Schaulustigen stattfinden, sondern stattdessen live auf der Website des Zoo Leipzig übertragen.

Anzeige

„Es schmerzt uns sehr, dass wir unsere Zoofreunde bei diesem Ereignis nicht vor Ort haben können, aber wir sehen es als unsere Verantwortung, die Taufe angesichts der besonderen Umstände in dieser Form umzusetzen“, bedauert Zoodirektor Jörg Junhold.

Weitere LVZ+ Artikel

Von ebu