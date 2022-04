Saisonstart im Leipziger Zoo: Nachwuchs bei den Elefanten erwartet

Leipzig

Im Leipziger Zoo hat die Sommersaison begonnen. Das bedeutet längere Öffnungszeiten: Bis Ende April ist der Tiergarten täglich eine Stunde länger geöffnet, bis 18 Uhr. Ab Mai bis Ende September dann eine weitere Stunde bis 19 Uhr.

Parallel zur Sommersaison erwachen die Dinosaurier aus ihrem Winterschlaf. Ab sofort sind die Urzeitechsen wieder aktiv, machen Geräusche und bewegen sich. Die Sonderausstellung mit 20 lebensgroßen Dinosauriern – von Argentinosaurus über Tyrannosaurus rex bis hin zu Flugsauriern - hatte im Vorjahr für große Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern gesorgt. Deshalb wurde sie um ein weiteres Jahr verlängert. Mit Lern- und Bastelstationen, interaktiven Fossilienstandorten und Ausgrabungsstationen im Dino-Camp wird die Brücke zur heutigen Tierwelt im Zoo geschlagen.

Publikumsliebling Voi Nam wird 20 Jahre alt

Elefant Voi Nam mit Sohn Kiran im Zoo Leipzig vor gut einem Jahr. Quelle: Zoo Leipzig

Nach mehreren Rückschlägen in den vergangenen Jahren ist der Zoo Leipzig optimistisch, dass mit einer neuen Herde eine erfolgreiche Elefantenzucht gelingt. Derzeit seien zwei Elefanten-Kühe trächtig, sagte Seniorkurator Johannes Pfleiderer. Das erste Baby soll Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres auf die Welt kommen.

Auch in den vergangenen Jahren hatten es im Zoo Leipzig Elefantengeburten gegeben. Allerdings überlebten die Jungtiere aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nicht lange. Inzwischen hat der Zoo seine Herde verändert. Einige Tiere wurden abgegeben, aus dem Berliner Zoo kamen fünf neue Elefanten nach Leipzig.

Vater der beiden erwarteten Mini-Elefanten ist der Publikumsliebling Voi Nam. Der Bulle wird am nächsten Dienstag 20 Jahre alt. Voi Nam war 2002 im Zoo Leipzig geboren worden - nachdem es dort mehr als 65 Jahre lang keinen Elefanten-Nachwuchs mehr gegeben hatte. Voi Nam sei inzwischen ein „stattlicher Bulle“, der fast fünf Tonnen wiegt und fast drei Meter hoch ist, sagte Pfleiderer.

Am Dienstag wird Geburtstag gefeiert

Insgesamt leben derzeit acht Elefanten im Zoo Leipzig, sechs weibliche Tiere und neben Voi Nam noch ein weiterer sechs Jahre alter Bulle. Dieser Elefant solle nicht auf Dauer in Leipzig bleiben, aber noch sei seine Zukunft nicht geklärt, sagte Pfleiderer. Sicher sei aber schon, dass eine der Elefanten-Kühe noch nach Cottbus abgegeben wird.

Am Dienstag steht als kleiner Höhepunkt eine Geburtstagsparty für Voi Nam an. Die Pfleger wollen dem männlichen Star der Herde eine Torte servieren. Für die Pflanzenfresser werde ordentlich Gemüse hineingepackt, und ein paar Äpfel als Leckerli werden auch dabei sein, wie der Seniorkurator Pfleiderer sagte.

20 Jahre Lippenbärenschlucht

Lippenbärenmutter Rachana mit Sohn Randhir auf der Außenanlage der Lippenbärenschlucht. Quelle: Zoo Leipzig

Unter den europäischen Zoos ist der Zoo Leipzig erneut zum zweitbesten Zoo Europas hinter dem Spitzenreiter Wien gekürt worden – und damit zugleich zum besten Zoo Deutschlands. Seit dem Jahr 2000 wird in Leipzig der „Masterplan zum Zoo der Zukunft“ umgesetzt. Eines der ersten Projekte – die 2002 eröffnete Lippenbärenschlucht – feiert im Mai ihr 20-jähriges Bestehen.

Im Leipziger Himalaya gibt es ebenfalls Grund zum Feiern, denn die Anlage wurde vor fünf Jahren eröffnet. Am 30. April/1. Mai steht sie im Mittelpunkt der Entdeckertage Asien. Nachdem seit Februar das neu gebaute Aquarium geöffnet ist, laufen aktuell die Arbeiten an der Wasserwelt Feuerland und an der Sanierung des Terrariums – das sind die nächsten geplanten Neueröffnungen im „Zoo der Zukunft“.

Corona-Regeln im Zoo: 3G und FFP2-Maske in Innenräumen

Im Leipziger Zoo kann man unter anderem auch das vom Aussterben bedrohte Pustelschwein sehen, das zum Zootier des Jahres 2022 gekürt worden ist. Die Sommersaison im Zoo dauert bis zum 31. Oktober. Tickets kosten 22 Euro (Erwachsene), 14 Euro (Kinder von 6 bis 16 Jahren) beziehungsweise 54 Euro (Familienkarten).

Für den Zutritt gilt die 3G-Regel. In den Tierhäusern und dem Gondwanaland sowie bei der Zoogastronomie und dem Shop muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Kerstin Decker, dpa