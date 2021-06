Leipzig

Löwentaufe im Leipziger Zoo – das war großes Kino: Mutter Kigali entrollte im Beisein ihrer Vierlinge eine Leinwand mit den vier Namen Jasira, Juma, Kossi und Kiyan. Sie schnappte sich einen Fleischbrocken, der an einer langen Stange hing, und löste damit den Mechanismus aus. Zur Freude für die Beobachter, aber auch zum Schrecken für die Wildkatzen, die vor dem unbekannten Etwas in alle Richtungen wegstoben. Papa Majo war der Taufe am Mittwochvormittag gleich ganz ferngeblieben, da ihn die Kameras vor dem Gehege beunruhigten.

3060 Einsendungen mit mehr als 8000 Namensvorschlägen hatte der Zoo für die am 7. März geborenen Vierlinge erhalten. Häufig genannt wurden Adisa (der Reine), Simba (Löwe), Kiano (Wirbelwind), Nala (Geschenk) oder Maila (Hoffnung). Nach einer Vorauswahl wurden zusammen mit den Tierpflegern letztlich die Namen ausgewählt. Die beiden Katzen heißen Jasira (die Mutige) und Juma (Sonntagskind), die Kater Kossi (an einem Sonntag geboren) und Kiyan (König).

Löwen-Vierlinge werden Leipzig verlassen

Allzu lange werden die munteren Katzenkinder aber nicht in Leipzig bleiben: Der Zoo sucht bereits nach einem Tierpark als Abnehmer, wohin die Kleinen im Herbst wechseln können. Da es sich um gefragte südafrikanische Löwen handelt, stehen die Chancen gut. Ob das Elternpaar dann erneut Nachwuchs bekommen soll, steht noch nicht fest. Ihre Drillinge vom Vorjahr – Matteo, Hanna und Elsa – leben inzwischen im Zoo Berlin und haben sich zu stattlichen Raubkatzen entwickelt. Pfleger Jörg Gräser wird mit Fotos auf dem Laufenden gehalten.

Moderator Roman Knoblauch, der den Zoo oft ohne Honorar unterstützt, bekam als Dankeschön dafür eine Ehrenpatenschaft für die Vierlinge verliehen.

Von Kerstin Decker