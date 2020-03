Taufe vor Publikum: Elefantenbaby bekommt am Sonnabend seinen Namen

Leipzig

Bei seiner Taufe am Sonnabend um 14 Uhr dürfte der kleine Bulle viele Gäste haben, denn das Wetter soll sonnig und mild werden. Der Zoo hat sich ein kleines Spektakel einfallen lassen, bei dem Mutter Rani letztlich die Entscheidung trifft, welchen Namen ihr Sohn bekommen soll. Vermutlich wird sie die Wahl zwischen vier mit Futter gespickten Stellen auf der Anlage haben. Je nachdem, welche sie zuerst aufsucht, diesen Namen bekommt der Minifant. 5737 Vorschläge sind von den Fans eingereicht worden. Die Tierpfleger haben vier asiatische Begriffe vorausgewählt, die nun zur Entscheidung stehen:

 Haruki – strahlend und intelligent (japanisch)

 Kiran – der Licht-/Sonnenstrahl (indisch)

 Mong Mỏi – der Ersehnte (vietnamesisch)

 Taro – erstgeborener Sohn (japanisch)

„Extrem hohe Beteiligung bei der Namenssuche“

„Die extrem hohe Beteiligung bei der Namenssuche zeigt uns, wie sehr die Zoobesucher und eine breite Öffentlichkeit mit uns fiebern und uns die Daumen drücken, dass sich derJungbulle gut entwickelt“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold, der am Sonnabend bei der Elefantentaufe dabei ist.

Der Sohn von Rani und Voi Nam ist am 11. Januar zur Welt gekommen und lebt inzwischen ständig mit seinen Eltern sowie Tante Don Chung zusammen. Rani und Don Chung hatten im vergangenen Jahr das von seiner Mutter verstoßene Elefantenbaby Bên Lòng betreut und dabei viel gelernt. Davon profitiert die zehnjährige Rani nun bei ihrem ersten eigenen Nachwuchs, um den sie sich gut kümmert. Don Chung als Leitkuh unterstützt und entlastet sie dabei zeitweise. Aber auch der in Leipzig geborene Vater Voi Nam geht rücksichtsvoll mit seinem ersten Nachkommen um. Gleichzeitig sorgt er für Ordnung in der kleinen Herde.

Entdeckertage Artenschutz am Wochenende

Die Taufe findet im Rahmen der „Entdeckertage Artenschutz“ statt. Dabei stellt der Zoo am Sonnabend und Sonntag seine weltweiten Artenschutzprojekte vor. Als bedrohte Art werden die jungen Strahlenschildkröten präsentiert. Bei den Menschenaffen können elf Jungtiere unter drei Jahren beobachtet werden. Zudem finden Sonderkommentierungen im Bereich Pantanal, bei den Elefanten und an der Löwensavanne statt. Die Azubis des Zoos betreuen einen Stand zur Artenschutz-Arbeit: Gemeinsam mit den Zoolotsen und dem Freundes- und Förderverein wird gebastelt. Jeweils um 11 und 14 Uhr geht es auf 90-minütige Artenschutz-Safari.

Von Kerstin Decker