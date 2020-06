Leipzig

Tausende Menschen besuchen wieder den Leipziger Zoo, aber es sind längst nicht so viele wie normalerweise zu dieser Jahreszeit. Am Pfingstwochenende war es voll, einige Zeitfenster für den Eintritt waren ausgebucht – trotzdem kamen weniger Besucher als sonst. Vor einem Jahr hatte der Zoo über Pfingsten 26.500 Besucher, in diesem Jahr 21.500 – geplant waren 33.000.

Maximal 4000 Menschen dürfen seit der Wiedereröffnung am 4. Mai zeitgleich auf dem Gelände sein. Diese Kapazitätsgrenze wurde bislang an keinem Tag erreicht. „Die Deckelung der Besucherzahlen bedeutet natürlich, dass wir weiterhin Einbußen haben“, so eine Sprecherin. Daher wird dringend auf eine neue sächsische Corona-Verordnung gewartet, die es erlaubt, dass auch Gondwanaland und die Tierhäuser wieder öffnen dürfen.

Sehr gute Erfahrungen mit Online-Tickets

Grundsätzlich läuft der Eintritt mit den Online-Tickets nach Angaben des Zoos sehr gut. Sie können für maximal sieben Tage im Voraus gebucht werden. Bei Tierarten wie den Elefanten oder den Löwen kommt es mitunter zum Stau. Zoolotsen weisen die Besucher dann auf die Abstandsregeln hin oder bitten sie, später noch einmal zu kommen. Wegen der zahlreichen Einschränkungen zahlen Besucher derzeit die niedrigeren Winterpreise.

Tod eines Orang-Utans: Ämter sehen keinen Handlungsbedarf

Zum Tod des Orang-Utan-Jungtiers Rima sehen weder das Leipziger Veterinäramt noch das Gesundheitsamt Handlungsbedarf. Das acht Monate alte Jungtier von Mutter Pini war im April gestorben. Der Zoo hatte diesen Verlust aber nur beiläufig im Rahmen der Dokureihe „Elefant, Tiger und Co.“ bekannt gegeben. Dies sei seit Jahren gängige Praxis, so Sprecherin Melanie Ginzel. „Oftmals informieren wir ausschließlich bei ETC über Geburten, Tiertransfers oder über Verluste.“ Eine Obduktion zur Aufklärung der Todesursache hat nicht stattgefunden. Dazu sagt der Zoo, dass Mutter Pini ihr totes Kind noch mehrere Tage am Körper getragen habe und dass eine Untersuchung danach nicht mehr möglich gewesen sei. Ein Corona-Test wurde nicht für erforderlich gehalten, da weder Zoo-Mitarbeiter noch Zootiere Covid-19-Symptome zeigten.

Tierrechtsorganisation fordert Corona-Tests

Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert diese Intransparenz und appelliert an das Leipziger Gesundheitsamt, Coronatests bei den Zoomitarbeitern zu veranlassen. In deutschen Zoos seien seit Anfang 2010 mindestens 23 junge Menschenaffen gestorben, die Todesursache sei meist eine Infektion gewesen. Das Leipziger Veterinäramt kann die Forderungen von Peta fachlich nicht nachvollziehen. „Menschenaffen-Muttertiere trauern häufig um ihre verendeten Jungtiere und geben sie oftmals erst nach mehreren Tagen frei. Eine Untersuchung würde durch die fortgeschrittenen Verwesungsprozesse zu keinem verwertbaren Ergebnis führen. Die Risiken einer Narkose des Muttertieres, welche für die sofortige Entnahme des Jungtieres erforderlich gewesen wäre, stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen einer pathologischen Untersuchung. Zudem würde dem Muttertier die Trauer verwehrt, was psychische Leiden des Affen befürchten ließe“, heißt es auf LVZ-Nachfrage. Auch für das Leipziger Gesundheitsamt ist das Thema nicht von Belang, Anhaltspunkte für eine Corona-Infektion gebe es im Zoo nicht.

Auch West-Nil-Virus wurde nicht kommuniziert

Der Vorwurf der Intransparenz steht allerdings nicht zum ersten Mal im Raum. Nur durch Zufall – durch einen Vortrag des Zootierarztes – war bekannt geworden, dass das West-Nil-Virus schon im September 2019 den Zoo erreicht hat und drei Flamingos ihm zum Opfer fielen. Auch dies hatte der Zoo nicht kommuniziert. Aber auch die Tierrechtsorganisation Peta muss sich fragen lassen, warum sie ausschließlich über die Medien-Öffentlichkeit kommuniziert. Sowohl der Zoo als auch das Veterinäramt erklärten gegenüber der LVZ, dass ihnen keine Forderungen von Peta zugegangen seien.

Von Kerstin Decker