Leipzig

Traurige Nachrichten aus dem Leipziger Zoo: Koala-Männchen Moose ist tot. Das teilte der Zoo am Dienstag mit. Demnach sei der Koala nach einwöchiger intensiver tierärztlicher Behandlung an Leukämie gestorben. „Die Blutwerte waren bei der letzten Routineuntersuchung im Herbst unauffällig. Die zuletzt erfolgten Proben aufgrund schlechter Nahrungsaufnahme haben den Befund zutage gefördert“, wird Tierarzt Dr. Bernhard in der Mitteilung zitiert.

Moose war zusammen mit Koala-Weibchen Mandie im Juni vergangenen Jahres aus dem „Reptile Park Gosford“ in Australien im Alter von zwei Jahren nach Leipzig gekommen. Damit wuchs die Koala-Gruppe im Zoo der Messestadt auf vier Tiere an. Der erste von ihnen – Oobi Ooobi – wurde vom Zoo 2016 angeschafft, 2018 kam Tinaroo dazu. Ihre Nahrung erhalten sie direkt von einer Plantage des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Schilling in Schkeuditz.

Von CN