Neue Rüssel im Elefantenhaus: Nachdem zu Beginn der Woche der Wechsel von fünf asiatischen Elefanten aus dem Berliner Tierpark in den Leipziger Zoo verkündet worden war, sind die ersten drei Dickhäuter schon am Donnerstag angekommen.

Wie berichtet, zieht die Sippe um Kuh Kewa (37) an die Pleiße. Sie bringt ihre Töchter Thuza (11) und Pantha (8) sowie Sohn Edgar (4) und Freundin Astra (40) mit. Die fünfköpfige Herde soll mit dem aktuellen Quartett um Bulle Voi Nam (18) und seine Gefährtin Rani (11) mit Jungtier Kiran (acht Monate) und Don Chung (37) vereint werden.

Kewa, Pantha und Edgar sind nun schon da. Mit zwei großen Lastwagen rollten die Dickhäuter am Donnerstag vor. Sie wurden zunächst im Elefantenhaus einquartiert. Wann Thuza und Astra folgen stehe noch nicht fest, sagte Zoosprecherin Maria Saegebarth am Donnerstag Abend.

Art ist vom Aussterben bedroht

„Unser erklärtes Ziel ist es, eine gemeinsame Herde mit Perspektive und funktionierendem Sozialgefüge aufzubauen, um die Nachzucht der stark vom Aussterben bedrohten Tiere zu sichern“, erklärt Zoodirektor Jörg Junhold. Die Zusammenstellung der neuen Herde wurde in enger Abstimmung zwischen den beteiligten Zoos sowie dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm erarbeitet. Das Elefantenhaus in Berlin wird umgebaut und anschließend ausschließlich Afrikanischen Elefanten zur Verfügung stehen, so dass die Neuankömmlinge dauerhaft in Leipzig bleiben werden. „Die bevorstehenden Transfers, die Teil eines komplexen Geschehens auf europäischer Ebene sind, untermauern die enge Zusammenarbeit der Zoos für die ihnen anvertrauten Tiere. Die Berliner sollen nun genügend Zeit zur Eingewöhnung haben, bevor wir beginnen werden, sie schrittweise mit unseren Elefanten zusammenzuführen“, erklärt Seniorkurator Gerd Nötzold die bevorstehende, intensive Arbeit des Teams. Unterstützung erhalten die Leipziger dabei von Kollegen aus Berlin, die ihre Schützlinge beim Einleben begleiten werden.

Drei Tiere haben Leipzig schon verlassen

In den vergangenen Wochen haben mit Hoa und Trinh bereits zwei Elefantenkühe Leipzig in Richtung Neunkirchen verlassen, wo sie sich inzwischen gut eingelebt haben. Der Elefantenbulle Naing Thein ist in dieser Woche bereits nach Kopenhagen umgezogen, da in der neuen Herde nur der Leipziger Elefantenbulle Voi Nam eine Rolle spielt. Elefantenkuh Said bleibt vorerst in Leipzig, bis auch für sie eine optimale Lösung gefunden ist.

Von bm