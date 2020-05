Neustart im Leipziger Zoo – die Besucher kehren zurück

Leipzig

Der Zoodirektor persönlich schließt am Montag den Haupteingang auf. Mit einem fröhlichen „Guten Morgen“ und strahlendem Gesicht begrüßt Jörg Junhold alle, die um 9 Uhr auf Einlass warten. „Ich bin überglücklich. 47 lange Tage waren das“, zeigt sich der 56-Jährige sichtbar froh, dass der Ausnahmezustand nun zu Ende geht. Den Mitarbeitern ging’s genauso: Vertreter aller Abteilungen warten drinnen auf die Besucher. Alle sind heilfroh, dass die Kurzarbeit wieder aufgehoben ist, von der zuletzt alle betroffen waren – mit 50, 70 oder 100 Prozent.

Ziegen streicheln geht noch nicht

Stefan Just (35) und Sohn Bruno (5) aus Schönefeld sind extra ganz zeitig zur Stelle, denn Bruno will sehen, wie die Tore aufgehen. Auch Gisela (68) und Klaus Richter (79) aus Mockau sind um 9 Uhr da, weil das ihre liebste Zeit im Zoo ist. Ein 30-jähriger Papa aus Schleußig dreht mit seiner dreijährigen Tochter eine Runde, bevor er zur Arbeit muss. „Die Pause war so lang, sonst sind wir zweimal die Woche hier“, erzählt er. Tochter Emma hätte gern die Ziegen im Streichelzoo besucht, aber das ist noch nicht erlaubt.

Gut vorbereitet auf den Neustart

4000 Besucher pro Tag sind bis auf weiteres gestattet, die meisten wollen das Elefantenbaby und die Löwendrillinge sehen. 40 Mann Servicepersonal stehen am Montag an allen wichtigen Stationen bereit, um Auskunft zu geben und darauf zu achten, dass sich die Besucher nicht ballen. Da der Zoo offenbar genug Zeit zur Vorbereitung auf die Wiedereröffnung hatte, läuft am Montag alles ruhig. Eine vorgegebene Wegeführung entzerrt den sonst oft überfüllten Einlassbereich. Spielplätze und Abenteuerpfade sind abgesperrt, an den Gastronomieständen kann man nur etwas zum Mitnehmen kaufen.

Löwenkinder beobachten die Besucher

Da alle Tierhäuser und Gondwanaland weiter geschlossen bleiben, sorgt der Zoo dafür, dass viele Tiere im Freien sind. Die Menschenaffen im Pongoland kommen heraus, sobald sich das Wetter bessert. Löwe Majo und seine drei kleinen Racker sind munter in Aktion, die Kleinen klettern am Papa herum und zotteln an seiner Mähne. Teilweise schauen alle vier aufmerksam in Richtung der Besucher. Offenbar beobachten sie die bunt gekleideten Menschen, die sich so lange nicht mehr haben blicken lassen – genauso schauen Giraffen und Husarenaffen.

Großbaustellen laufen weiter

Rund 1500 Tierfreunde erwartete der Zoo am Wiedereröffnungs-Tag, zum Wochenende hin mehr. „Wir hatten schon lange einen Online-Ticketshop, aber nur zehn Prozent der Eintrittskarten wurden bisher im Internet gekauft“, so der Zoochef. Jetzt sind es 100 Prozent. Das Buchen klappt reibungslos in wenigen Minuten, das Ticket muss auch nicht ausgedruckt werden – der QR-Code auf dem Smartphone reicht. Trotz der Millionenverluste sind die Großbaustellen Feuerland und Aquarium in der Zwischenzeit weitergelaufen. „Wir hoffen auf Unterstützung von Land und Bund“, sagt Junhold zur Frage der Finanzierung.

Von Kerstin Decker