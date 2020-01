Schimpansenjunge heißt „Frank“ – Abschiedsgeschenk für den langjährigen Pfleger

Leipzig

Im Zoo sind soeben zwei Jungtiere getauft worden. Eins hat einen ungewöhnlichen Namen bekommen: Frank. So heißt der Schimpansenjunge, der am ersten Weihnachtsfeiertag im Pongoland zur Welt gekommen ist. Damit bekommt der langjährige Tierpfleger und Bereichsleiter Frank Schellhardt (63) ein Abschiedsgeschenk, der Ende 2019 in den Ruhestand gegangen ist – nach 47 Dienstjahren. Schon als Lehrling kam Schellhardt zu den Menschenaffen. Zu seinen Schützlingen konnte er eine besondere Nähe aufbauen.

Frank Schellhardt hat 1972 im Leipziger Zoo seine Ausbildung als Tierpfleger begonnen. Seit kurzem ist er im Ruhestand. Quelle: André Kempner

Die Namen für neu geborene Menschenaffen im Leipziger Zoo werden traditionell von den Pflegern gemeinsam mit Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts ausgesucht. Schellhardts Nachfolger als Pongoland-Bereichsleiter ist Daniel Geißler. Er berichtet, dass der kleine Frank nach seinen ersten vier Wochen bereits ein kräftiges Jungtier ist, das sehr neugierig das Geschehen in der Gruppe beobachtet und liebevoll von seiner Mutter Kisha versorgt wird. Sein drei Jahre alter Bruder Ohini zeigt großes Interesse am zukünftigen Spielgefährten und nimmt immer wieder Kontakt zu ihm auf.

Normalerweise vergibt der Zoo keine menschlichen Namen an seinen tierischen Nachwuchs. Vielmehr wird bei der Namenssuche Wert darauf gelegt, dass es sich um wohlklingende, leicht zu merkende Begriffe aus dem natürlichen Lebensraum der Tiere handelt.

Das am Sonntag geborene männliche Okapi-Jungtier wurde auf den Namen Thabo getauft. Quelle: Zoo Leipzig

Und so wurde es auch bei dem Okapi-Jungtier gehandhabt, das am Sonntag zur Welt gekommen ist: Es wurde auf den Namen Thabo getauft, was im afrikanischen Sprachgebrauch „Glück“ bedeutet. Für die Eltern des männlichen Kalbes, Okapiweibchen Zawadi (10) und Männchen Kimdu (14), ist es bereits der dritte Nachwuchs. Die Geburt verlief komplikationslos. Der Vater schaute aus dem Nachbargehege zu, die Pfleger aus „gebotenem Abstand“, wie der Zoo mitteilte. Als erfahrene Mutter versorgte Zawadi ihr Jungtier bisher tadellos. Bis Mutter und Kind gemeinsam auf der Außenanlage zu sehen sind, vergehen aber noch einige Wochen. Diese Zeit verbringen die beiden an einem geschützten Platz.

Von Kerstin Decker