Leipzig

Die Todesursache ist geklärt: Der 17 Monate alte Elefantenbulle Kiran ist am hoch aggressiven Elefanten-Herpes-Virus EEHV1 (Endotheliotropes Elefanten Herpesvirus) gestorben. Am 18. Juni hatten ihn die Pfleger tot im Gehege gefunden. „Der pathologische Befund zeigt deutlich, dass wir keine Chance hatten, Kiran zu retten. Das Herpes-Virus hatte bereits alle Organe angegriffen und zu einem multiplen Organversagen geführt“, erklärt Zoodirektor Professor Jörg Junhold. Es handelt sich um den ersten Ausbruch des Virus in der Geschichte der Elefantenhaltung im Leipziger Zoo.

Babyfant Kiran feierte im Januar seinen ersten Geburtstag. Quelle: Zoo Leipzig

Das Elefanten-Herpes-Virus ist weltweit sowohl in der Wild- als auch in der Zoopopulation verbreitet. Allerdings ist die Mehrheit der Dickhäuter ausschließlich Träger des Virus und erkrankt selbst nicht. Trotz regelmäßiger Blutuntersuchungen bei den Tieren sei das Virus kaum nachweisbar. Deshalb sei es meist nicht möglich, die Krankheit rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, so der Zoo. Bislang lägen zu wenig Erkenntnisse über das Virus vor, und es stehe noch kein Impfstoff zur Verfügung steht, so Zootierarzt Doktor Andreas Bernhard.

Was zu dem Ausbruch des Herpes-Virus bei Kiran geführt hat, ist nicht nachvollziehbar. Bei den anderen Elefanten der Herde wurde aktuell keine weitere Erkrankung festgestellt. Im Elefantentempel sind wieder Ruhe und der Alltag zurückgekehrt.

Tierfreunde und Zoofans reagierten genauso geschockt wie der Zoo selbst. „Der Verlust ist für uns tragisch und ein herber Rückschlag. Wir werden auch zukünftig an unserem Ziel einer sozial intakten Herdenstruktur mit entsprechender Zucht zur Arterhaltung der stark bedrohten asiatischen Elefanten festhalten. Dies kann, da man in Generationen denken muss, viele Jahre in Anspruch nehmen“, betont der Zoodirektor.

Von Kerstin Decker