Leipzig

Frohe Kunde im Leipziger Zoo: Riesenotter-Weibchen Emila hat am 17. März für Nachwuchs gesorgt – und das gleich in dreifacher Ausführung, wie der Tierpark am Freitag mitteilte. Zur Welt kamen die Jungtiere demnach in einer sicheren Wurfbox im Innenstall der Otteranlage. Dort kümmert sich das Muttertier nun fürsorglich um ihre Sprösslinge – und zwar weitgehend allein. Männchen Tacutu war zu Beginn des Jahres verstorben.

„Geburten bei stark gefährdeten Tierarten, wie den Riesenottern, sind immer erfreulich, und es ist schön zu sehen, dass sich die Tiere bei uns wohlfühlen und regelmäßig züchten. Bislang meistert Emila die Jungtieraufzucht hervorragend allein, und die Jungen sehen augenscheinlich gesund aus“, erklärt Zoodirektor Jörg Junhold.

Muttertier mit Erfahrung

Der achtjährigen Emila fehlt es dabei nicht an Erfahrung, immerhin hat das Muttertier bereits 2020 und 2021 einen Wurf gemeistert. Die bisher auf die Welt gebrachten Jungotter unterstützen so gut es geht die Aufzucht der nun geborenen Geschwister.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis die Otterfamilie regelmäßig auf der Außenanlage zu bestaunen ist, wird es laut Zoo noch etwas dauern. Bisher nehme Emila ihren Nachwuchs immer nur „für ein kurzes Zeitfenster“ und einzeln mit nach draußen. Auch auf ihre Namen müssen die Jüngsten noch warten: „Weder die Tierpfleger noch unser Tierarzt haben die Jungen bisher untersucht, insofern wissen wir auch noch nicht, wie die Geschlechterverteilung aussieht“, so Junhold.

Von anzi