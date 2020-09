Leipzig

Es ist den Angaben nach der erste Zuchterfolg in Deutschland bei den Rotschulter-Rüsselhündchen: Im August 2020 sind laut dem Zoo Leipzig zwei männliche Jungtiere auf die Welt gekommen. Weil das Muttertier kurz nach der Geburt starb, musste der Nachwuchs vorübergehend per Hand aufgezogen werden.

Der Rotschulter-Rüsselhündchen-Nachwuchs im Zoo Leipzig kurz nach der Geburt. Quelle: Zoo Leipzig

„Kollegen aus amerikanischen Zoos, die regelmäßig nachzüchten, haben uns mit Empfehlungen für die Futterzusammenstellung und für den Umgang mit den Jungen dankenswerterweise weitergeholfen, sodass wir die Jungen bisher gut groß bekommen haben“, zitiert der Tierpark Kurator Ruben Holland. Die kleinen Rüsselhündchen seien inzwischen mobil und allein unterwegs. Auch fressen sie inzwischen wieder eigenständig. Besucher können sie aber noch nicht sehen.

Neue Kalifornische Seelöwen sorgen für Trubel im Becken

Lio und Finja aus dem Zoo Wuppertal eingetroffen: Bereits im Sommer 2020 zogen drei Kalifornische Seelöwen (Zalophus californianus) aus dem Tierpark Nürnberg in die Leipziger Seebärenanlage ein und sorgen seitdem dort für ordentlich Stimmung im Becken; nun hat sich die Minigruppe um zwei weitere einjährige Weibchen vergrößert. Lio und Finja sind am 9. September 2020 in Leipzig eingetroffen.

Erstes gemeinsames Schwimmen im Außenbecken: die vergrößerte Kalifornische Seelöwengruppe. Quelle: Zoo Leipzig

Nachdem sie ihr Quartier ausgiebig unter die Lupe genommen und die drei Seelöwen Hilla, Sissi und Alice kennengelernt haben, durften sie zusammen mit den anderen das Außenbecken erstmals erkunden.

„Der Transport der Tiere nach Leipzig sowie die Vergesellschaftung aller fünf Seelöwen verlief ohne Probleme und recht entspannt“, resümiert Kurator Ruben Holland. Seelöwen seien von Natur aus neugierig und sehr gelehrig, insofern gestalte sich der Eingewöhnungsprozess relativ einfach.

Das habe sich auch bei Hilla, Alice und Sissi gezeigt, die sich schnell an ihre neuen Pfleger gewöhnt haben und inzwischen das wichtige und täglich vollzogene veterinärmedizinische Training gut absolvieren. „Wir hoffen, dass sich die beiden Neuen ebenso gut eingewöhnen. Für die Besucher sind die fünf quirligen Seelöwen auf jeden Fall eine große Attraktion im Becken“, freut sich Holland.

