Mit frischen Fenstern den Frühling begrüßen

Der Frühling ist da und mit ihm kommt die sonnige Zeit des Jahres – raus aus dem grauen Winter, rein in den bunten Frühling! Dazu passt eine Frischekur für die Fenster – am besten mit Insekten- und Sonnenschutz. In Leipzig ist Jaloucity der kompetente Ansprechpartner für stilvollen Sonnenschutz, Rollos, Jalousien und vielfältige Heimtextilien.

Sonnenschutz wird jetzt wieder wichtiger

„Wir freuen uns auf den Frühling und frische Farben“, sagt Inhaber Marik Wainstejn. Seit 23 Jahren verschönern er und sein Team in und um Leipzig die Fenster von Privatkunden, aber auch von Büroräumen, Kindergärten, Arztpraxen und überall dort, wo viele Menschen zusammenarbeiten. „Gerade dort ist ein guter Sonnenschutz im Sommer wichtig, sowohl im Büro als auch im Home Office bei der Arbeit am Computerbildschirm.“

Nicht zuletzt ist ein solcher Schutz auch Dekoration und beeinflusst die Stimmung im Raum – nur so kann man sich darin wohlfühlen.

Alle Bewohner vor der Sonne schützen

Das gilt nicht nur für die Menschen, auch Haustiere freuen sich vor allem bei wärmeren Temperaturen über schattige und kühlere Orte. „Manche Haustiere schauen gern aus dem Fenster, da könnte man Plissees im unteren Bereich so gestalten, dass sie gut durchschauen können, im oberen Bereich dienen sie als Sicht- und Sonnenschutz“, so der Experte. Dann fühlen sich alle Bewohner rundum wohl im eigenen Zuhause.

Individuelle Lösungen mit Erfahrung und Flexiblität

Mit viel Erfahrung, Flexibilität und umfangreichem Service findet Jaloucity die passende Lösung für jeden Kunden – aber nicht nur zum individuellen Geschmack, auch zum Fenster muss es genau passen. Dafür sorgen Beratung und Aufmaß vor Ort sowie die Montage. Zudem gewährleistet Jaloucity fünf Jahre Garantie auf jedes Produkt.