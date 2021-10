Stilvoll und nachhaltig wohnen, leben und arbeiten

Für viele Menschen ist Nachhaltigkeit ein bedeutendes Thema: Recycling und Mülltrennung gehören seit vielen Jahren zum Alltag. Auch bei Wohntextilien gewinnt das Thema Nachhaltigkeit zusehends an Bedeutung. Marik Wainstejn, Geschäftsführer der Leipziger Filiale von Jaloucity bietet zahlreiche Produkte aus recycelten Materialien. So kann auch bei der stilvollen Gestaltung der eigenen vier Wände oder im Arbeitsumfeld auf eine nachhaltige Lebensweise geachtet werden.

Neues entdecken

Gerade, wenn das Wetter in der dunklen Jahreszeit mal wieder grau in grau daherkommt, können Fenster und Türen in Haus und Wohnung ebenso wie im Büro modische und leuchtende Farbtupfer vertragen. Im Fachgeschäft Jaloucity bietet Marik Wainstejn alles, was es zur (Neu-) Gestaltung von Fenstern und Türen braucht: stilvollen Sonnen- und Insektenschutz, Rollos und Doppelrollos, Jalousien, Markisen und verschiedene weitere Heimtextilien, die individuell angepasst werden können.

In diesem vielfältigen Sortiment finden alle das Passende. Ein Besuch in der Filiale in der Leipziger Innenstadt lohnt sich, um die Möglichkeiten kennenzulernen und neue Ideen zu entdecken. Beim Finden der perfekten Lösung hilft Marik Wainstejn mit kompetenter und individueller Beratung – und mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

Umfangreicher Service

Zum umfassenden Serviceangebot gehören neben der individuellen Beratung auch das fachgerechte Ausmessen vor Ort sowie Aufbau und Montage – selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienebestimmungen. „Wir kommen nach Hause und beraten mit dem gebotenen Sicherheitsabstand und gern mit Mund- und Nasenschutz. Da richten wir uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Wir sind flexibel und immer für unsere Kunden da“, sagt Jaloucity-Geschäftsführer Marik Wainstejn. Zudem gewährt Jaloucity fünf Jahre Garantie auf das gesamte Sortiment.

Über Jaloucity in Leipzig

Die Leipziger Filiale von Jaloucity wurde 1999 von Marik Wainstejn eröffnet und gehört zu einer bundesweiten Kette mit 36 Filialen. Marik Wainstejn ist mit seinem sechsköpfigen Team – und vier Montageautos – für seine Kunden und Kundinnen in Leipzig und der Region im Einsatz. Neben Privatleuten, die Wohnung, Haus oder Terrasse verschönern wollen, gehören zu den Kunden von Jaloucity auch Firmen, die ihre Büroräume ausstatten lassen, Kindertageseinrichtungen, Arztpraxen und zahlreiche Geschäfte.

Termine sind jederzeit nach Vereinbarung möglich. Die Filiale am Tröndlinring ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.