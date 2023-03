﻿Aldi am Leipziger Rabet bekommt großen Nachbarn

Eine kleine Volksbank aus dem Erzgebirge investiert nahe der Leipziger Eisenbahnstraße Millionen in ein ungewöhnliches Bauprojekt. Dabei wird der Aldi-Markt am Rabet vergrößert und um 26 Sozialwohnungen ergänzt. Das Ganze geschieht auf ökologisch vorbildliche Weise, so die Investoren zur Grundsteinlegung.

Leipzig. Dass Bauen, Klimaschutz und günstige Mieten nicht unbedingt getrennte Wege gehen müssen, will die Volksbank Mittleres Erzgebirge bei einem Projekt am Leipziger Rabet zeigen. Allerdings hatte das Vorhaben, den dortigen Aldi-Markt zu vergrößern, eine lange Vorgeschichte, erzählte Rico Kaden nun bei der Grundsteinlegung.

Schon 2015 erwarb die kleine Volksbank mit Sitz in Olbernhau das Grundstück in Leipzig – nahe der Eisenbahnstraße. „Es gehörte zu einem Immobilienpaket, das uns sehr interessierte. Die Fläche in Leipzig mussten wir mitkaufen, obwohl der Standort für uns doch recht weit weg erschien“, berichtete der Bank-Vorstand.

Sieben Jahre Vorbereitungszeit

Inzwischen sei das Institut mit 19.000 Kunden doch recht froh über die Entscheidung. Zumal der Tiefbau auf einer Brachfläche in der Hermann-Liebmann-Straße 73 vor wenigen Wochen beginnen konnte – zuvor gingen fünf Jahre für die nötigen Abstimmungen mit der Stadt Leipzig ins Land und weitere 18 Monate für die Klärung von mehr als 50 Widersprüchen aus der Nachbarschaft.

Jetzt sei aber alles geklärt und die Baufirmen beauftragt, die durchweg aus Nordsachsen stammen. Auf der Brache entstehe ein vierstöckiger Neubau, in dessen Erdgeschoss der Aldi-Markt vom Rabet künftig hineinragen wird. „Der Discounter bekommt hier ein neues Lager und kann dadurch seine Verkaufsfläche auf 1065 Quadratmeter erweitern“, erläuterte Gregor Wenzel vom Leipziger Architekturbüro Bucher. Im Jahr 2009 hatte Aldi mit viel Unterstützung vom Amt für Stadterneuerung auf 800 Quadratmetern eröffnet. Die Lösung galt damals als spektakulär.

26 Sozialwohnungen entstehen über den Arkaden im Erdgeschoss - so wird der Neubau an der Hermann-Liebmann-Straße 73 aussehen. © Quelle: bucher-koop-architektur

Denn der Einkaufsmarkt gleich neben der heutigen Rabet-Sporthalle wurde wie ein Riegel in zwei historische Häuser hineingeschoben, dadurch auch Mittel für deren Erhalt und Sanierung aufgebracht. Der Eingangsbereich befindet sich seitdem in einer 1907 errichteten Markthalle, die keine Wände, aber ein gläsernes Pagoden-Dach hatte. 1914 wurde sie zum Kino „Lichtspiele“ ausgebaut, bekam auch eine Empore und ein Tonnendach. Nach der Kino-Schließung 1962 stand der 400 Quadratmeter große Saal lange leer, durfte schließlich in den letzten DDR-Jahren als Mormonen-Kirche genutzt werden, wovon bis heute eine Inschrift am Portikus zeugt. In das halbrunde Kinodach über dem Aldi zog 2017 das Ostpassage-Theater ein. Der hintere Teil des Einkaufsmarktes und das Lager befinden sich in einer früheren Lederwarenfabrik, deren Obergeschosse der Allgemeine Sozialdienst (ASD) der Stadt Leipzig nutzt.

Bäume statt alter Betonfläche

Weitere Teile der Lederwarenfabrik befanden sich einst auf der Brachfläche direkt an der Hermann-Liebmann-Straße 73, wo nun der Grundstein für den Neubau gelegt wurde. „Zuvor mussten wir hier etliche Schadstoffe und Keller, die randvoll mit Müll gefüllt waren, aus dem Boden holen“, erklärte Bank-Vorstand Kaden. Das gleiche Bild habe sich unter einem bisher komplett betonierten Durchgang zum Rabet geboten. „Diese Fläche wurde bei der Altlastenbeseitigung entsiegelt, zum Großteil begrünt und Bäume gepflanzt.“ Auch wenn jetzt an der Straße ein Neubau entstehe, der den historischen Blockrand wieder schließt, verringere sich der Versiegelungsgrad des Areals insgesamt.

Der Grundstein für den Neubau in der Hermann-Liebmann-Straße 73 bestand aus einer kleinen Geldkassette mit Münzen und Plänen. In die Erde legten sie (von links): Mike Oehler von Lubak Bau aus Bad Lausick, Ralph Schäfer von der gleichnamigen Tiefbaufirma aus Borsdorf, die Volksbank-Vorstände Rico Kaden und Arnd Heidemüller sowie Gregor Wenzel vom Leipziger Architekturbüro Bucher. © Quelle: Jens Rometsch

Hinter den Arkaden im Erdgeschoss verstecke sich künftig nicht nur das Lager, sondern auch die Lieferzufahrt für den Discounter, so Architekt Wenzel. „Dadurch sinkt der Geräuschpegel bei der Anlieferung für die Umgebung. Aldi wird seinen Markt bei der Gelegenheit gleich komplett modernisieren und mit dem neuesten Energiesparkonzept versehen. Der Eingang für die Kundschaft bleibt wie bisher am Rabet.“ In den Obergeschossen des Neubaus entstehen 26 Sozialwohnungen, eine frei finanzierte Wohnung sowie eine Bürofläche. Trotz günstiger Kaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter erhielten die staatlich geförderten Wohnungen allen Komfort und stets einen Balkon oder Dachterrasse.

Versickerungsrigole im Boden

Durch gute Dämmung und Fernwärme sollen auch die Betriebskosten der Mieter niedrig bleiben, erläuterte Wenzel. „Das Dach wird begrünt. Durch eine große Versickerungsrigole im Boden stellen wir sicher, dass alle Niederschläge vor Ort versickern, also kein Regenwasser einfach in die Kanalisation abfließt.“

Im Durchgang vom Aldi zur Hermann-Liebmann-Straße 73 wurden jüngst alte Keller und viel Müll aus dem Erdboden geholt, Flächen entsiegelt, Bäume gepflanzt und ein Fußweg zum Haus vom Allgemeinen Sozialdienst (links) angelegt. © Quelle: Jens Rometsch

Im Spätsommer 2024 soll alles fertig sein, kündigte Bankvorstand Kaden an. Einziger Wermutstropfen aus seiner Sicht: Das lange Genehmigungsverfahren habe dazu geführt, dass sich die Baukosten im vergangenen Jahr um rund ein Drittel verteuerten. Nun müsse die kleine Volksbank aus dem Erzgebirge schon 5,5 Millionen Euro investieren, um das Grundstück in Leipzig fit für die Zukunft zu machen.