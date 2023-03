﻿Bauern der Region setzen auf Leipzigs neue Markthalle

Zwar soll das Bauwerk auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz erst im Jahr 2030 fertig werden, aber viele regionale Lebensmittel-Erzeugerbetriebe machen sich jetzt schon Gedanken über Leipzigs künftige Markthalle. So fordern sie, das kommunale Projekt müsse auf große Supermarktketten verzichten.

Auch Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Dritter von rechts) beteiligte sich am Dialogforum zu Leipzigs geplanter Markthalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz.

Leipzig. In Leipzigs künftiger Markthalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sollen Lebensmittel aus der Region eine wichtige Rolle spielen. Damit das gelingen kann, wollen sich hiesige Erzeugerbetriebe in die Konzeption für den Neubau einbringen, teilte die Bio-Regio-Modellregion (BRM) Leipzig-Westsachsen mit. „Nur so kann eine Markthalle entstehen, die das regionale Ernährungssystem fördert und bestehende Strukturen sinnvoll ergänzt“, sagte Rita Schröck, Projektkoordinatorin der BRM.

Diese Initiative hatte jüngst zu einem „Dialogforum Markthalle“ ins Stadtbüro am Burgplatz eingeladen, um über die Ressourcen, Bedarfe und Anliegen des Vorhabens zu sprechen. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) stellte den aktuellen Planungstand für den Neubau vor, welcher bis zum Jahr 2030 verwirklicht werden solle. Frauen und Männer von 35 regionalen Erzeugern und Handelsbetrieben beteiligten sich dann an dem Austausch, berichtete Schröck.

Landwirtschaftsminister Günther in der Runde

Dabei hätten sie ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, bei dem kommunalen Projekt nicht auf große Supermarktketten zu setzen, sondern auf kleinere Betriebe mit Bio- und regionalen Produkten. „Auch über Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Beschickung von Marktständen und dafür notwendige infrastrukturelle Anforderungen wurde diskutiert.“ Um die Zeit bis 2030 sinnvoll zu nutzen, könnten schon vorher Interimslösungen geschaffen werden, lautete ein Vorschlag.

Im Stadtbüro hatte auch Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) Platz genommen. „Die neue Markthalle ist eine große Chance für die Stärkung regionaler und bioregionaler Wertschöpfungsketten“, meinte er. Deren Produkte sollten dort so viel Platz wie möglich bekommen. Das sei der Schlüssel für eine nachhaltigere Ernährung, erklärte Günther. Die Veranstalter wollen die Ergebnisse des Treffens nun dem Stadtplanungsamt übermitteln, damit sie in eine Beschlussvorlage für den Leipziger Stadtrat einfließen können.