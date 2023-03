﻿Brückenbau beginnt: Lessingstraße bis November 2024 gesperrt

Am 3. April rücken die Bagger in der Leipziger Westvorstadt an. Dann startet der Bau der neuen Poniatowskibrücke über den Elstermühlgraben. Die Arbeiten samt Verkehrsumleitungen werden gut anderthalb Jahre dauern.

Ein Blick von der heutigen Poniatowskibrücke auf den bereits freigelegten Elstermühlgraben in Richtung Thomasiusstraße.

Leipzig. Am 3. April sollen die Arbeiten zum Neubau der Poniatowskibrücke im Zuge der Lessingstraße beginnen. Wie die Leipziger Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wird die Lessingstraße dann bis in den November 2024 für den Verkehr voll gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Geh- und Radweg parallel zum Elstermühlgraben (zwischen der Thomasius- und Lessingstraße) sei während der Bauzeit nicht nutzbar. Fußgängerinnen und Fußgänger werden in beiden Richtungen über die Thomasiusstraße, Gottschedstraße, Poniatowskiplan zur Lessingstraße umgeleitet.

Lessingschule weiter über Haupteingang erreichbar

Zwischen der Baugrube und der Grundstücksgrenze der Lessingschule richtet die Kommune einen drei Meter breiten Behelfsfußweg ein. Der Zugang zur Schule könne weiterhin über den Haupteingang an der Lessingstraße erfolgen, erläuterte das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA). Der Ersatzbau der Brücke sei Teil der Öffnung des Elstermühlgrabens. Anfang März konnte bereits die benachbarte Elsterbrücke in der Elsterstraße für den Verkehr freigegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die neue Poniatowskibrücke im Zuge der Lessingstraße (im Bild hinten neben der Litfaßsäule) gebaut ist, wird danach der letzter Abschnitt vom Elstermühlgraben (im Bild vorn unter dem Fußweg) freigelegt. © Quelle: Jens Rometsch

In den 1960er-Jahren wurden der Elstermühlgraben unter die Erde verlegt und die alte Poniatowskibrücke teilweise abgerissen. Das neue 7,50 Meter breite Bauwerk wird auf Bohrpfählen gegründet. Neben einer 5,55 Meter breiten Fahrbahn sollen beidseitig Fußwege entstehen. „Großzügige Gehwegbereiche, Fahrradbügel und Sitzgelegenheiten werten künftig den öffentlichen Raum auf. Auch für gesicherte, behindertengerechte Querungen wird gesorgt“, so das VTA.

Schriftzüge und Reliefs am Brückengeländer

Wie alle Überführungen im Bereich des geöffneten Elstermühlgrabens bekomme sie ein ansprechend gestaltetes Geländer sowie Schriftzüge im Bereich der geschlossenen Geländerfelder. Mittig werden Reliefs des polnischen Fürsten Poniatowski eingebaut. „Die Geländerfelder und die Brückenuntersicht werden beleuchtet“, hieß es weiter. Die Gehwege sollen mit Granitborden, Granitplatten und Mosaikpflaster gestaltet werden. Im Zuge der Arbeiten würden auch Trinkwasser-, Strom-, Telekommunikationsleitungen sowie die Stadtbeleuchtung erneuert, außerdem vorhandene Abwasserleitungen gesichert.

Lesen Sie auch

Allein die neue Straßenbrücke koste 4,1 Millionen Euro. Sie werde aus dem Investitionsgesetz zum Strukturwandel in den Kohleregionen gefördert. Im Anschluss wolle die Stadt das letzte Stück vom Elstermühlgraben (zwischen der Poniatowski- und Elsterbrücke) freilegen. Voraussichtlich im Frühjahr 2026 könnten muskelbetriebene Boote dann den ganzen Elstermühlgraben befahren: vom Palmengartenwehr bis zum Goerdelerring und weiter am Mückenschlösschen vorbei bis zur Weißen Elster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denkmal für polnischen Fürst kehrt zurück

Der polnische Nationalheld Józef Antoni Poniatowski (1763 bis 1813) kämpfte seit dem russischen Feldzug 1812 auf der Seite Napoleons. Er hoffte, so einen eigenständigen polnischen Nationalstaat schaffen zu können. Allerdings wurde er in der Leipziger Völkerschlacht verwundet und ertrank beim Abzug der Truppen in der hochwasserführenden Elster.

Das Denkmal für Józef Antoni Poniatowski (alte Schreibweise oft auch Poniatowsky), der am 19. Oktober 1813 in den Fluten der Elster ertrank, wurde im Oktober 2021 eingelagert. © Quelle: Dirk Knofe

Das Denkmal zu Ehren des Fürsten stand bis Oktober 2021 am Poniatowskiplan nahe der Elsterbrücke. Nach Abschluss der Arbeiten soll es leicht versetzt wieder aufgestellt werden – dann mit direktem Blick auf den Fluss, in dem der Fürst einst starb.

Weitere Infos unter www.leipzig.de/elstermuehlgraben.