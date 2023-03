Keine Boote, keine Schleuse: Der Harthkanal im Neuseenland vom Tisch – vorerst

Ist der Traum jetzt aus? Der Harthkanal mit einer neuen Bootsschleuse im Leipziger Neuseenland wird vorerst nicht gebaut. Statt einer touristisch attraktiven Wasserstraße soll es zwischen dem Zwenkauer und Cospudener See in Zukunft nur einen Überlauf zum Hochwasserschutz geben.

Auf der Baustelle vom Harthkanal zwischen dem Zwenkauer See (im Bild) und dem Cospudener See tut sich schon seit fast zwei Jahren nichts mehr.

Leipzig. Wegen Problemen bei der Finanzierung soll das Projekt Harthkanal in seiner bisherigen Form beerdigt werden. Damit würde keine schiffbare Gewässerverbindung zwischen dem Zwenkauer See und dem Cospudener See im Süden von Leipzig entstehen. Die geplante Schleuse, welche den Höhenunterschied zwischen beiden Seen (3,50 Meter) für Boote ausgleichen könnte und zwei Vorhäfen bekommen sollte, würde damit ebenfalls nicht gebaut.

Bereits vor Wochen verständigten sich die maßgeblichen Akteure des Kanal-Projektes auf das Aus für die schiffbare Gewässerverbindung. Das wurde am Freitag bei einer Pressekonferenz der Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland bekannt gegeben. Ihr Vorsitzender und Landrat Henry Graichen (CDU) zeigte sich über die Entscheidung, die unter anderem vom Bergbausanierer LMBV und von verschiedenen Behörden des Freistaats Sachsen mitgetragen wird, tief enttäuscht. „Fast alle Mitglieder der Steuerungsgruppe sind darüber sehr verärgert und haben das auch klar zum Ausdruck gebracht“, sagte Graichen.

Nach seinen Angaben will die LMBV den touristischen Teil weitestgehend aufgeben, sich nach einer Wiederaufnahme der Arbeiten im Waldgebiet Neue Harth auf andere Aspekte konzentrieren. Dabei gehe es um den Hochwasserschutz für Leipzig sowie um die Ableitung von Überschusswasser aus dem Zwenkauer See in den tiefer gelegenen Cospudener See.

Kosten von 10 auf 150 Millionen Euro gestiegen

Zunächst müsse dafür jedoch eine ganz andere Planung erstellt werden, was Jahre dauern könne. Die Arbeiten für den 790 Meter langen Harthkanal hatten 2014 mit umfangreichen Rodungen begonnen. Damals wurden die Gesamtkosten auf zehn Millionen Euro veranschlagt. Doch vor knapp zwei Jahren stellte der Bauherr LMBV die Arbeiten ein, weil die Kosten immer mehr aus dem Ruder liefen.

Angeblich wären für die große Lösung, bei der sogar Segelboote unter der Brücke der Autobahn 38 verkehren sollten, inzwischen mindestens 150 Millionen Euro nötig. Das übersteige die vom Bund und Land bereitgestellten Budgets deutlich. Bisher soll die Baustelle schon 35 Millionen Euro verschlungen haben – vor allem für die Verdichtung der an dieser Stelle nur locker aufgeschütteten Tagebaufolgelandschaft.

Sie verkünden das Aus für den Harthkanal zwischen dem Zwenkauer See und dem Cospudener See: v.l. Holger Schulz, Henry Graichen (Landkreis Leipzig), Andreas Berkner und Heiko Rosenthal (Umweltbürgermeister Leipzig). © Quelle: André Kempner

Option für späteren Neuanlauf bleibt erhalten

Die Kosten für die wassertouristischen Teile, die nun wegfallen sollen, wurden zuletzt mit etwa 45 Millionen Euro angegeben. Die Steuerungsgruppe forderte nun, dass bei einer Umplanung zumindest die Trasse für den touristsich genutzten Kanal freigehalten werden muss. Zugleich beschloss sie am Freitag, dass ein neuer Anlauf für eine alternative Finanzierung unternommen wird. Noch in diesem Jahr solle geklärt werden, ob für den Kanalbau Mittel aus dem Strukturförderungsfonds des Bundes für den Braunkohlausstieg zur Verfügung stehen. Dem hätten nu auch Vertreter der LMBV und der Landesdirektion Sachsen zugestimmt, so Graichen.

