Vier Konzerte an zwei Tagen

Großes Jazz-Fest am Hainer See: Namhafte Künstler kommen nach Kahnsdorf

Die zweite Auflage der Hainer Jazztage hält am Wochenende vier Konzerte bereit. Namhafte Künstler sind vor der Kulisse des Hainer Sees in Kahnsdorf zu erleben. Tickets sind noch für alle Konzerte erhältlich – so kommt man an die Karten.