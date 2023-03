﻿Eutritzscher Freiladebahnhof: Jetzt 50 Prozent Sozialwohnungen möglich

Die Krise am Bau macht’s möglich: Für das künftige „Quartier 416“ in Eutritzsch gibt es jetzt Überlegungen, den Anteil der Sozialwohnungen deutlich zu erhöhen.

Leipzig. Die aktuelle Krise am Bau gefährdet auch in Leipzig die Umsetzung vieler Projekte. Zum Beispiel sollen in den drei größten geplanten Vierteln am Eutritzscher Freiladebahnhof, am Bayerischen Bahnhof und im Löwitz-Quartier insgesamt rund 5500 Wohnungen entstehen – zudem Gewerbeflächen, Schulen, Sporthallen, Kitas, Läden, kulturelle und soziale Einrichtungen.

Doch inzwischen geht die Frage um, ob die Visionen überhaupt noch finanzierbar sind. Enorm gestiegene Material- und Energiepreise, höhere Kreditzinsen, auch immer aufwendigere Bauvorschriften und Genehmigungsprozesse haben die Kosten explodieren lassen. Im frei finanzierten Wohnungsneubau (ohne Fördermittel) müssten jetzt Kaltmieten von 16 bis 18 Euro pro Quadratmeter kalkuliert werden, um schwarze Zahlen zu schreiben, erklärt René Berott, der Regionalleiter vom Wohnungskonzern Vonovia. „Aber bei solchen Preisen würden sich in Leipzig nicht genug Mieter für die großen Vorhaben finden.“

Bayerischer Bahnhof: Bebauungsplan rückt in weite Ferne

Die Vonovia-Tochter Buwog ist der Hauptinvestor am Bayerischen Bahnhof. Dort begann sie Ende vergangenen Jahres am Dösner Weg mit dem Bau von 222 Wohnungen in fünf Häusern – davon 30 Prozent sozial gefördert. Doch für den Hauptteil mit 1300 Wohnungen, der entlang der Lößniger Straße ebenfalls mit 30 Prozent Sozialanteil entstehen soll, braucht es zunächst einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Und dessen Beschluss durch den Stadtrat verzögert sich immer mehr.

Am Dösner Weg hat die Vonovia-Tochter Buwog mit der Baugrube für fünf neue Wohnhäuser begonnen. Derzeit ähneln Teile der Fläche neben den Spundwänden aber eher einem Teich. © Quelle: Jens Rometsch

Zuletzt hatte Buwog gehofft, im Sommer 2023 könnte es soweit sein. Doch auf LVZ-Anfrage teilte das Stadtplanungsamt soeben mit, das Ziel laute derzeit, den Beschluss „Ende des Jahres 2024“ zu erlangen. Eine Hiobsbotschaft für die Vonovia/Buwog, die schon viel Geld für Grundstück, Planung und ökologische Ausgleiche bezahlt hat. Mit jedem Monat Wartezeit verteuerten sich jene Kosten, die später entscheidend für die Höhe der Mieten sind, warnt Berott. „Wir wollen das Projekt weiterhin umsetzen, aber wir brauchen das Baurecht schnellstmöglich.“

Den Auftrag, einen Bebauungsplan für den Bayerischen Bahnhof zu erarbeiten, hatte der Stadtrat am 18. April 2012 an die Verwaltung erteilt. Warum das Ergebnis nach fast elf Jahren noch nicht vorliegt, dazu herrscht im Rathaus kaum Transparenz. Auch bei Vorhaben in anderen Teilen des Areals stellt die Verwaltung gerade neue Hürden auf. Deshalb werde die private Leipziger Stadtbau AG in diesem Jahr wohl doch nicht mit dem Bau einer Kita und eines „Music Lab“ im Bereich der Ruine von Gurken-Schumann beginnen können, so Vorstand Patrik Fahrenkamp. „Bisher haben wir nur eine Baugenehmigung für 112 Wohnungen in der Kohlenstraße. Dort geht es 2023 los.“

Eutritzscher Freiladebahnhof: Ratsbeschluss im Juli

Besser sieht die Lage am Eutritzscher Freiladebahnhof aus – mit 2700 Wohnungen ist das Milliardenprojekt der Primus in Leipzig. Doch auch hier würden die Investoren jetzt mit spitzem Stift neu rechnen müssen, erklärt Holger Tschense, Bevollmächtigter des Vorhabenträgers Leipzig 416 GmbH. „Ursprünglich wollten wir im frei finanzierten Wohnungsbau bei Kaltmieten von etwa zehn Euro pro Quadratmeter herauskommen. Das ist angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen leider nicht mehr realistisch.“

Um das Vorhaben trotzdem zum Erfolg zu führen, diskutiere man aktuell mit Verwaltung und Stadtrat über mögliche Änderungen. Zum Beispiel könnte der Anteil der Sozialwohnungen deutlich wachsen, weil in diesem Bereich (durch die staatliche Förderung) in jedem Fall erschwingliche Mieten von 6,50 bis 6,80 Euro pro Quadratmeter entstehen. „Statt bisher geplant 30 Prozent reden wir jetzt über bis zu 50 Prozent sozial geförderten Wohnraum“, erläutert Tschense.

Die Al-Rahman-Moschee in der Roscherstraße wird vom sächsischen Verfassungsschutz kritisch gesehen. Wegen der Neubebauung vom Eutritzscher Freiladebahnhof soll sie bis Ende 2023 in die Rackwitzer Straße umziehen. © Quelle: Jens Rometsch

Freilich sei es auch den Investoren in Eutritzsch – die Imfarr-Gruppe aus Österreich und die Nokera AG aus der Schweiz – besonders wichtig, dass der Bebauungsplan zeitnah final beschlossen werden kann. Nur so lasse sich verlässlich kalkulieren. Beauftragt wurde dieser Plan vom Stadtrat am 7. April 2016, also vor knapp sieben Jahren. Einerseits ist das viel Zeit für ein „beschleunigtes Verfahren“, andererseits trugen auch Investoren durch den wiederholten Verkauf des früheren Bahngeländes zu Verzögerungen bei. Im Juli 2023, so das Stadtplanungsamt, solle nun der finale Ratsbeschluss ergehen.

„Unser Projekt steht nicht auf der Kippe“, sagt Tschense. „Aber wir müssen die Kosten im Zaum halten.“ Die vorbereitenden Arbeiten wie die Begradigung des Bodens seien zu 95 Prozent abgeschlossen. Wenn der Stadtrat im Juli zustimmt, könne noch 2023 mit der Erschließung begonnen werden. Besonders beim Aushub für die Tiefgaragen werde dann – wegen möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg – eng mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst kooperiert. „Beginnen würden wir aus heutiger Sicht wohl mit geförderten Wohnungen und einigen Gewerbeobjekten.“

Löwitz-Quartier: Fertigstellung erst zwei Jahre später

Verzögerungen gibt es ebenfalls im Löwitz-Quartier nordwestlich vom Hauptbahnhof. Dort gilt der Bebauungsplan schon seit August 2019, sind vom künftigen Gymnasium unweit der Berliner Straße inzwischen vier Stockwerke zu sehen. Doch auf den anderen Baufeldern wurde noch kein Grundstein gelegt. Statt ursprünglich 2026 wird die Gesamtfertigstellung jetzt mit 2028 angegeben.

Im Löwitz-Quartier unweit vom Leipziger Hauptbahnhof kommt der Bau eines Gymnasiums samt Sporthalle gut voran. In allen anderen Baufeldern wurde aber noch kein Grundstein für weitere Häuser gelegt. © Quelle: André Kempner

Die nächsten Baugenehmigungen für verschiedene Häuser streben die Investoren derzeit für Anfang 2024 an, teilt Malte Honecker vom Projektentwickler Hamburg Team mit. „Dazu stehen wir im engen Austausch mit den Behörden.“ Auch die beiden Partner – der Hamburger Baukonzern Otto Wulff sowie die dortige Sparkassen-Tochter Haspa PeB – seien durch langjährige Erfahrungen in der Lage, „flexibel und konstruktiv auf neue Marktsituationen zu reagieren“.

Zum Beispiel sollen einige künftige Häuser nahe der Parthe nun mehr geförderte Mietwohnungen bekommen, berichtet der Sprecher. Bisher galten auch bei den 550 Einheiten im Löwitz-Quartier 30 Prozent Sozialwohnungen als ausgemacht. Für belastbare Angaben zu den künftigen Mietniveaus im frei finanzierten Wohnungsbau, so Honecker, sei es „allerdings noch zu früh“.