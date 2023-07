﻿Leipzigs größtes Bauvorhaben – So geht es am Eutritzscher Freiladebahnhof weiter

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Karl-Liebknecht-Straße

30 Jahre Killiwilly in Leipzig: Vom abgebissenen Ohr bis zum WM-Chaos auf der Karli

Ein abgebissenes Ohr, Lohnauszahlungen auf der Herrentoilette, wilde Feiern bis in den Morgen: In den 30 Jahren ihres Bestehens ist viel passiert in der Leipziger Kneipe Killiwilly. Der ehemalige Betreiber Gerhard Smole blickt auf die Zeit zurück.