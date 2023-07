﻿Leipzigs größtes Bauvorhaben – das passiert am Eutritzscher Freiladebahnhof

Leipzig. Der Eutritzscher Freiladebahnhof gilt als größtes Bauprojekt in Leipzig. Hier folgen die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem fast eine Milliarde Euro kostenden Vorhaben.

Wozu diente das Areal früher?

Schon vor dem Bau des Leipziger Hauptbahnhofs existierte nördlich von dem Verkehrsknoten ein nicht überdachtes Gelände zum Be- und Entladen von Güterzügen. Dieser „Preußische Freiladebahnhof“ verfügte im Jahr 1909 über zwölf Ladestraßen zwischen den fächerartig angelegten Gleisen. Außerdem gab es für die dort ansässigen Firmen Anschlussgleise zu ihren Lagern und Schuppen. Zu DDR-Zeiten war das Erbe Preußens verpönt, wurde das Gelände umbenannt in Eutritzscher Freiladebahnhof. Der neue Name leitete sich dabei auch von einem kleinen Bahnhof für den Industrie-Stadtteil Eutritzsch ab – mit Stückgut-Abfertigung und 220 Meter langem Güterschuppen unweit der Theresienstraße.

Was ist für die Zukunft geplant?

Auf der heutigen Brachfläche sind etwa 2600 Wohnungen (240.000 Quadratmeter Geschossflächen), Gewerbe- und Büroflächen von fast 100.000 Quadratmeter sowie Bauten für Soziales und Kultur vorgesehen. Den Mittelpunkt bildet ein 5,5 Hektar großer Grünzug und Park, um den sich drei Stadtplätze und drei Hochhäuser mit jeweils 16 Geschossen gruppieren. Hinzu kommen im Norden ein Schul- und Sportcampus mit einer Gemeinschaftsschule, zwei Sportplätze (die nach Schulschluss bis 22 Uhr öffentlich und von Vereinen nutzbar sind), zwei Kulturbereiche im denkmalgeschützten Lokschuppen und Verladeschuppen, zwei Kitas mit insgesamt 330 Plätzen, ein Einkaufszentrum nördlich vom Citroën-Autohaus an der Eutritzscher Straße und vieles mehr.

Welchen Charakter erhält das Viertel?

In dem bunt gemischten Stadtviertel soll die Geschichte erkennbar bleiben. Der erstplatzierte Entwurf vom Leipziger Architekturkollektiv Octagon (sitzt im Tapetenwerk) sieht bei den Plätzen und Parkwegen die Wiederverwendung von 10.000 Quadratmetern Naturstein-Großpflaster vor, das von den alten Ladestraßen geborgen wurde. Die Plätze entstehen über riesigen Wasserspeichern zum Bewässern der Parks und Pflanzen im Quartier. Die Plätze werden thematisch gestaltet und gleich neben dem Hauptpark angeordnet, damit es bei den Neubauten keine „zweite Reihe“ gibt. Stattdessen bekommen so auch Häuser, die weiter hinten stehen, freie Sicht auf den Park und zum Horizont. Das südliche Ende liegt sechs Meter hoch über der Berliner Straße – hier soll ein öffentlicher „Stadtbalkon“ einen schönen Ausblick über die City bieten.

Wie lange dauern die Arbeiten?

Lange hieß es, das ganze Projekt namens „L 416“ (abgeleitet von der Nummer des Bebauungsplans) könne zwischen 2028 und 2030 fertiggestellt werden. Doch inzwischen bezweifeln viele Fachleute, dass es in den nächsten Jahren überhaupt losgeht. Zwar hat der Stadtrat im Juli den Bebauungsplan für das Milliardenvorhaben in Kraft gesetzt und zugleich noch einen 550-seitigen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor beschlossen. Mit sieben Jahren und drei Monaten verlief die Arbeit am Bebauungsplan für Leipziger Verhältnisse relativ schnell. Doch viele Punkte in dem Vertrag müssen vor dem Erschließungsstart noch mal städtischen Ämtern zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden.

Außerdem steckt die Baubranche seit 2022 in einer Mega-Krise. Bei „L 416“ sprang vor wenigen Monaten ein potenzieller Investor ab. Dabei handelte es sich um die Firma Gateway Real Estate des Schweizer Immobilienunternehmers Norbert Ketterer, der in Eutritzsch etliche Häuser aus vorgefertigten Holzwänden errichten wollte. Hauptinvestorin und Grundstücksbesitzerin ist aktuell die Firma Imfarr aus Wien. Sie sei fest entschlossen, noch 2023 mit dem Anlegen von Straßen und Grünflächen zu beginnen sowie ein Jahr später mit dem Bau der ersten Häuser unweit der Roscherstraße, heißt es.

Diese Visualisierung zeigt, welche Kubaturen einige der künftigen Gebäude auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof laut dem jüngst beschlossenen Bebauungsplan haben dürfen. Details wie die Fassaden werden erst später geklärt - zum Teil über Wettbewerbe mit verschiedenen Architekturbüros. © Quelle: Nokera Planning GmbH

Haben sich Spekulanten verzockt?

Das sieht zum Beispiel Stadträtin Franziska Riekewald (Die Linke) so. Ob sie Recht behält, wird erst die Zukunft zeigen. Weil die Bahn das Gelände nicht mehr brauchte, hatte sie es 2005 für 2,1 Millionen Euro an den privaten Vermögensverwalter VVBI Capital AG mit Sitz in Berlin verkauft. Zehn Jahre später erwarb es von dieser Firma der Berliner Bauprojektentwickler Christoph Gröner mit seiner damaligen CG-Gruppe – nun bereits für 33 Millionen Euro. Gröner hatte die Idee für das neue Stadtviertel, verkaufte das Gelände jedoch wieder – Anfang 2019 an die Imfarr aus Wien für etwa 195 Millionen Euro.

Später betonte Gröner mehrfach, seine CG-Gruppe habe zwischenzeitlich noch mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben, um Nachbarflächen dazuzukaufen, Firmen umzusiedeln, starke Gefälle und Altlasten im Boden zu beseitigen, Planungskosten und Kreditzinsen zu bezahlen. Demnach könnte er einen Gewinn von 60 Millionen Euro eingestrichen haben. Jedoch war der Preis, den Imfarr für das Bauland bezahlt hat, nicht ungebührlich teuer. Pro Quadratmeter Boden betrug er 780 Euro. Hingegen kosteten Geschossbaugrundstücke in Leipzig im vergangenen Jahr bereits durchschnittlich 971 Euro pro Quadratmeter.

Wie teuer werden die Mieten?

Mindestens ebenso wichtig für die Höhe der künftigen Mieten sind die Bau- und Finanzierungskosten. Sie hängen nicht nur von den aktuellen Marktpreisen und Zinsen ab, sondern ebenfalls stark von dem, was im städtebaulichen Vertrag vereinbart wurde. Laut Holger Tschense, Bevollmächtigter der Projektgesellschaft L 416 GmbH, hat Imfarr im konkreten Fall Wünsche von Politik und Kommune akzeptiert, die umgerechnet pro Quadratmeter Geschossfläche zu 170 Euro höheren Baukosten führen als im Durchschnitt solcher Vorhaben in Deutschland. „Wenn die Zinsen bis zum Baustart Ende 2024 wieder sinken, was wir alle hoffen, wären im frei finanzierten Wohnungsneubau Kaltmieten von 12 bis 14 Euro pro Quadratmeter kostendeckend“, erläutert er. Klar sei jedoch, dass über 800 Wohnungen (mindestens 30 Prozent) unter Einsatz von Fördermitteln zu den jeweiligen Mietsätzen im sozialen Wohnungsbau angeboten werden. Gegenwärtig sind das für Eutritzsch 6,80 Euro kalt pro Quadratmeter.

Hat neues Modell funktioniert?

Der Freiladebahnhof war das erste große Projekt einer „kooperativen Baulandentwicklung“ in Leipzig. Dabei verzichtete die Stadt auf tiefere Eingriffsrechte, um durch gemeinsames Agieren mit dem Investor schneller und vielleicht sogar zu besseren Ergebnissen zu kommen. So wurde ein Nachbarschaftsforum ins Leben gerufen, das viele Entscheidungen beeinflusste – zusätzlich zur normalen Bürgerbeteiligung. Der studentische TV-Club bekam vom Investor eine sechsstellige Summe (ebenso wie die Distillery am Bayerischen Bahnhof – insgesamt 450.000 Euro) für den Ankauf eines Ausweichdomizils im Gleisdreieck im Leipziger Süden. Soeben erhielt der TV-Club noch einen neuen Mietvertrag über vier Jahre an seinem angestammten Ort, weil so lange im Norden des Areals ohnehin nicht gebaut wird. Allerdings musste der Club So&So einst ersatzlos schließen. Auch verzögerte sich die Bauplanung nach dem Verkauf an Imfarr massiv.

Diese noch unverbindliche Visualisierung zeigt erstmals, wie einige Neubauten auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof aussehen könnten. Für alle Hochhäuser sind noch Architekturwettbewerbe vorgesehen - deshalb blieb die Fassade des 16-Geschossers auf diesem Bild weiß. © Quelle: Nokera Plannig GmbH

Was bringt das alles Leipzig?

Abgesehen von zusätzlichen Wohnungen und Gewerbeflächen – Imfarr zahlt der Stadt auch neun Millionen Euro Zuschüsse für den Bau der Kitas und einer Gemeinschaftsschule. Der Investor trägt ein Drittel der Kosten für den Ausbau einer Kreuzung an der Berliner Straße und mehr als die Hälfte der Kosten für einen sieben Meter breiten, überörtlichen Rad- und Fußweg neben den Gleisanlagen. Imfarr überlässt der Kommune (für 135 bis 150 Euro pro Quadratmeter) etliche Flächen für Sozial- und Kultureinrichtungen – zuvor werden der denkmalgeschützte Verlade- und Lokschuppen für fünf Millionen Euro grundsaniert. Mehr als fünf Hektar „altlastenfrei“ geschenkt erhält die Kommune schließlich bei den Grünflächen, Gleiches gilt für alle Verkehrswege.

Welche Umweltauflagen gelten?

Die Anwort darauf füllt Hunderte Seiten. Hier nur ein paar Beispiele: In Hohenprießnitz und Portitz wurden große Habitate zur Umsiedlung aller Zauneidechsen vor dem Baustart geschaffen, außerdem erhalten die Eidechsen im Anschluss im Viertel neue Lebensräume. Bei L 416 wird erstmals ein Schwammstadtkonzept eingesetzt, das sämtliche Niederschläge vor Ort halten, unter den Stadtplätzen sammeln und danach versickern oder nutzen soll. Federführend sind da Umweltforscher vom Leipziger UFZ. Mindestens 75 Prozent jeder Dachfläche und etliche Fassaden werden begrünt, auch Photovoltaikanlagen eingesetzt. Müll und Wertstoffe werden durchweg in unterirdischen Containern gesammelt – auch das wäre eine Premiere für ein so großes Quartier in Leipzig. Eine Buslinie durch das „autoarme“ Viertel ist nicht geplant. Dafür sollen die Straßenbahnhaltestellen in der Theresien-, Eutritzscher und Berliner Straße verlagert werden, damit sie künftig direkt neben den Haupteingängen ins Quartier liegen. Es sollen zentrale Stationen für Liefer- und Paketdienste entstehen. 8800 Fahrrad- und 1700 Autostellplätze samt Ladepunkten und Carsharing gehören zum Konzept.

Das neue Stadtquartier in Eutritzsch soll erstmals in Leipzig das Prinzip der „Schwammstadt" anwenden. Unter der Leitung des Leipziger Umweltforschungszentrums (UFZ) arbeiten auf dem Freiladebahnhof viele Partner an einem Forschungsprojekt, durch das sämtliches Regenwasser nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet, sondern vor Ort versickert und verdunstet werden soll. © Quelle: Artkolchose/Umweltforschungszentrum Leipzig

Welche Prognose liegt nahe?

Die Aufträge am Bau sind in diesem Jahr bereits bundesweit um 40 Prozent eingebrochen. Wegen steigender Zinsen rechnen sich viele Vorhaben nicht mehr. Insofern dürfte es auch Imfarr schwer fallen, in so einer Situation Investoren für die 24 verschiedenen Baufelder zu begeistern – oder selbst größere Dinge auf dem Areal zu bewegen. Jedoch wird der Bund früher oder später handeln müssen, um einen Zusammenbruch des Wohnungsbaus und damit extreme Mietsteigerungen zu verhindern. Falls es da neue Milliardenprogramme gibt, könnte sich das Blatt schnell zugunsten von L 416 wenden.

