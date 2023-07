﻿„Es macht keinen Sinn, neue Straßen für Autos zu bauen“: Was Verkehrsexperten Leipzig raten

Leipzig. Wie sieht der Verkehr der Zukunft in Leipzig aus? Und was sollten die Leipziger tun, damit sie dann deutlich besser vorankommen als heute? Wird das autonome Fahren die Verkehrsprobleme lösen? Oder ein flächendeckendes Radwegenetz? Oder neue Straßenbahnlinien? Beim jüngsten Branchentreffen des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen in Leipzig waren viele Experten in Leipzig. Die LVZ sprach mit einigen.

Für Anne-Catrin Norkauer ist das Hoffen auf das autonome Fahren trügerisch. „Man sollte nicht zu sehr auf diese neue Technologie setzen“, meint die Expertin der Transport-Sparte der Ramboll GmbH, einem weltweit aufgestellten Beratungsunternehmen mit 18.500 Mitarbeitern. „Das autonome Fahren wird kommen, aber das dauert noch.“

Mit autonomen Fahrzeugen ließen sich auch keine großen Menschenmassen transportieren. Denn sie würden Funktionieren wie das Flexa-System, mit dem die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in Kooperation mit Taxi-Unternehmen Fahrgäste aus weiter entfernten Gebieten nach einem Anruf an Haltepunkten ihrer Nähe abholen und mit Kleinbussen zum nächsten Umsteigepunkt von Straßenbahn- oder Buslinien bringen.

„Gebraucht werden aber Systeme, die die Innenstadt ansteuern, am besten in den Hauptverkehrszeiten“, sagt die Karlsruherin Norkauer. „Weil dort das Fahrgastaufkommen steigt, will zum Beispiel Hamburg innerstädtisch einen Fünf-Minuten-Takt einführen.“ Solche Taktverdichtungen seien eine Option für Leipzig.

Autonome Kleinbusse düsen durch Innenstädte

„Bis das autonome Fahren in den individuellen Autoverkehr Einzug hält, wird noch Zeit vergehen“, glaubt auch Martin Röhrleef, langjähriger Manager der Verkehrsbetriebe Hannover, der heute für Digital Mobilities Consultants arbeitet, ein Beratungsunternehmen für Mobilitätsstrategien.

Die Karl-Liebknecht-Straße ist ein Beispiel für einen geglückten Stadtumbau: Bis in die 1990er-Jahre besaß die Meile zwei Autofahrspuren in jede Richtung. Dann wurde jeweils eine Fahrspur zugunsten von Radwegen aufgegeben. Seitdem haben sich viele Kneipen und Geschäfte angesiedelt, heute pulsiert dort das Leben deutlich stärker. © Quelle: André Kempner

Dennoch glaubt er, dass schon in fünf Jahren autonome Kleinbusse und Shuttles als Ergänzung der regulären Straßenbahnen- und Buslinien in den Städten Einzug halten werden. „Es gibt einen Markt für solche qualitativ hochwertigen Verbindungen quer durch die ganze Stadt“, sagt er. „Zum Beispiel, wenn die Verbindung im Linienverkehr umständlich ist oder ich abends keine Lust mehr auf Straßenbahn habe.“

„Auch in Zukunft wird es Autos geben“

Diese autonomen Kleinbusse würden wie Sammeltaxis oder Linienbusse funktionieren, aber deutlich günstiger sein, weil keine Fahrer mehr benötigt werden. „Eine Riesen-Chance, denn auf diese Weise könnten die LVB dann rund um die Uhr ein deutlich erweitertes, flächendeckendes Verkehrsangebot anbieten. Dabei wird die große Masse weiterhin mit großen Bussen und Bahnen befördert, aber die Ausweitung komplettiert das System und macht es konkurrenzfähig zum Auto.“ Gesteuert würden die Fahrzeuge von einer Verkehrsüberwachungszentrale.

Steffen Plogstert, ebenfalls vom Beratungsunternehmen Ramboll, hält es für falsch, das Auto zu verteufeln. Er warnt davor, den Menschen zu sagen, dass sie „nie wieder Auto fahren“ würden. „Auch in Zukunft wird es Autos geben“, sagt er. „Aber es ist notwendig, eine lebenswerte Stadt mit deutlich weniger Autos zu schaffen.“ Der motorisierte Individualverkehr müsse denen vorbehalten bleiben, die das Auto wirklich benötigen.

Trotzdem halten die Mobilitätsexperten es nicht mehr für sinnvoll, neue Straßen für Autos zu bauen, nicht einmal zur Vervollständigung von Verkehrssystemen wie Leipzigs Mittlerem Ring oder dem Leipziger Tangentensystem. „Es macht keinen Sinn, neue Straßen für Autos zu bauen“, sagt Röhrleef. „Wer weniger Autos will, sollte auf Alternativen setzen.“ Neue Straßen würden nur neue Autos anziehen und das Wachstum des Autoverkehrs in Leipzig anfachen. Außerdem würden Alternativen wie der öffentliche Nahverkehr oder der Radverkehr „entwertet“ – weil Autos schneller sind als sie.

„In Nebenstraßen ein Fahrradnetz schaffen“

Stattdessen sollte das Geld in ein gut funktionierendes Netz für den Fahrradverkehr investiert werden. „Das muss sich nicht im Hauptstraßennetz befinden“, betont Röhrleef. „Aber natürlich müssen auch die Geschäfte an Hauptstraßen eine Fahrradinfrastruktur erhalten.“ Das Fahrrad-Hauptnetz sollte aber auf einem anderen Netz verlaufen als dem der Autos – auf Parallel- oder Nebenstraßen, die auch durch grüne Parks führen könnten.

Expertin Norkauer würde auch ein attraktives Radwegenetz auf Quartiersstraßen organisieren, weil es dort die „letzte Meile“ überwinden helfe – also die Zeitspanne von den ÖPNV-Haltestellen nach Hause verkürzt. Dann müssten auch nicht mehr überall Autostraßen zu neuen Wohngebieten angelegt werden, sagt sie. „Stadtplanung und Verkehrsplanung sollten deshalb stärker verzahnt werden.“

Röhrleef fordert, dass die Politik die Menschen häufiger erleben lässt, dass sie „nicht nur etwas weggeben, sondern dafür auch mehr bekommen“ – zum Beispiel, wenn eine Straße durch das Wegnehmen von Autospuren wieder attraktiver für Kneipen und Geschäfte wird. „Sicher wird es zunächst eine Phase des Frustes geben“, sagt er. „Aber wer Alternativen hat und umsteigt, macht Platz frei für die, die ihr Auto wirklich benötigen. Da muss man durch.“

„Nahverkehr mit den Nachbarkreisen ausbauen“

Kein Weg vorbei führt für die Experten am Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn die Verlängerung bestehender Straßenbahnstrecken in Leipzig nicht vorankomme, müssten neue Wege beschritten werden. Zum Beispiel, indem der Nahverkehr über die Grenzen von Stadt und umliegenden Landkreisen hinweg als Gesamtsystem geplant und finanziert wird. Röhrleef: „In Hannover funktioniert das. Hier haben sich vor über 20 Jahren die Stadt und der umgebende Landkreis zur Region Hannover zusammengeschlossen und betreiben gemeinsame Verkehrsplanung. Das Straßenbahnnetz wird kontinuierlich erweitert, auch ins Umland.“

Steffen Plogstert empfiehlt, die Verlängerung von Straßenbahntrassen nicht zu lange zu planen. Wer ständig nur die perfekte Lösung suche, komme viel zu langsam voran, sagt er. „Wir brauchen mehr Planungsbeschleunigung. Vielleicht ist es besser, nur 90 Prozent Perfektion anzustreben.“

Braucht Leipzig ein zweites Tunnelprojekt?

Auseinander gehen die Ansichten über den Bau eines Ost-West-Tunnels für die Leipziger S-Bahn. Expertin Norkauer empfiehlt der Stadt, für dieses Projekt die Planungen zu starten, auch wenn die Kommune noch keine Millionenstadt ist, für die solche Systeme gedacht sind. „Die Planungen dauern extrem lange. Bis die fertig sind, ist Leipzig eine Millionenstadt.“

Röhrleef ist dagegen skeptisch. Er plädiert für die Schaffung von bevorrechtigten Hochleistungstrassen für die Straßenbahn, gegebenenfalls mit teilweise unterirdischen Streckenverläufen. Diese ließen sich viel schneller und deutlich preiswerter realisieren als das viele Milliarden Euro teure Tunnelprojekt. Doch bevor die Stadt damit starte, müsse es in Leipzig „einen gesellschaftlichen Konsens über die Veränderungen“ geben. „Das ist das Allerwichtigste.“

