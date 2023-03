﻿Galeria in Leipzig schließt: Das ist über die Eigentümer des Kaufhauses bekannt

Die angekündigte Schließung des Leipziger Galeria-Kaufhauses soll seine Ursache vor allem im „Eigentümerkonstrukt“ der Immobilie haben. Wer sich für dieses Konstrukt interessiert, kommt schnell beim Dresdner Grandhotel Taschenbergpalais und bei berühmten Wolkenkratzern in New York heraus.

Das große Kaufhaus Galeria Kaufhof mitten in der Innenstadt in Leipzig am Neumarkt soll geschlossen werden

Leipzig. Die Schließpläne für das Leipziger Galeria-Kaufhaus werden mit dem dortigen „Immobilienkonstrukt“ begründet. Wie dieses Konstrukt genau aussieht, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Als gesichert darf jedoch die zuerst von der LVZ verbreitete Information angesehen werden, dass das Objekt am Neumarkt inzwischen zumindest mehrheitlich der RFR-Holding GmbH mit deutschem Sitz in Frankfurt-Main gehört.

Diese Holding ist eine Tochter der RFR Gruppe, welche der deutschstämmige Immobilieninvestor und bedeutende Kunstsammler Aby Rosen 1991 mit seinem Jugendfreund Michael Fuchs gemeinsam in New York gegründet hatte.

Immobilienvermögen von 16 Milliarden US-Dollar

Beide sind Kinder jüdischer Holocaust-Überlebender. Der heute 62-jährige Rosen studierte einst Betriebswirtschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. 1987 zog er nach New York City, wo er laut Wikipedia eine Ausbildung bei einer Maklerfirma absolviert hat, die Immobilien an deutsche Investoren verkaufte.

Auch das Grandhotel Taschenbergpalais in Dresden gehört der RFR Gruppe aus New York. © Quelle: Anja Schneider

„Heute betreut die RFR Gruppe weltweit ein Immobilienvermögen von rund 16 Milliarden US-Dollar“, steht auf der Internetseite des Unternehmens. Als Beispiele genannt werden in den USA Klassiker der Architekturgeschichte wie das Seagram Building in New York (ein Hochhaus, das als Ikone der Moderne gilt – von Mies van der Rohe) oder das 319 Meter hohe Chrysler Building, ebenso ein Luxushotel an der Croisette in Cannes oder das bekannte Bienenkorbhaus in Frankfurt. Auch in Berlin, Hamburg oder München: Oft geht es um Geschäftshäuser an den feinsten Adressen. 2016 erwarb die Gruppe das Fünf-Sterne-Hotel Taschenbergpalais in Dresden, das zurzeit komplett renoviert wird.

Viele Geschäfte mit der Signa von René Benko

Seit Jahren verwirklicht RFR etliche Immobilien-Geschäfte gemeinsam mit der Signa-Holding von René Benko. Signa ist das größte private Immobilienunternehmen Österreichs, der 45-jährige Benko Multimilliardär und in einer anderen Geschäftssparte als Eigentümer des Essener Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof aktiv.

In verschiedenen Konstellationen – auch als Joint-Venture – haben Signa und RFR Immobilien in Amerika und Europa erworben oder sich gegenseitig verkauft. Dazu gehörten auch immer wieder Warenhäuser in Deutschland, die teils von Karstadt, teils von Kaufhof, auch von anderen Privateigentümern stammten. Das Gebäude am Leipziger Neumarkt fiel Signa wahrscheinlich durch die Übernahme von Kaufhof zu – und wurde später an RFR weitergereicht.