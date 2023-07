﻿Bund will Rad-Parkhaus am Leipziger Hauptbahnhof fördern

Kostenfrei bis 12:00 Uhr lesen

Neuer Lösungsvorschlag

Seit 2018 bemüht sich das Leipziger Rathaus um mehr Fahrrad-Stellplätze am Hauptbahnhof. Doch bislang ohne echten Erfolg. Nun arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit den Promenaden an einer neuen Lösung, für die Autoparkplätze weichen sollen. Der Bund will den nötigen Umbau mit Fördermillionen unterstützen.