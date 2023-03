﻿Hinweise verdichten sich: Wurde Leipzigs Galeria-Kaufhaus verkauft?

Neue Hoffnung für Leipzigs letztes großes City-Kaufhaus – offenbar gab es jüngst Veränderungen bei einem Immobilienkonstrukt, das entscheidend für die angekündigte Galeria-Schließung am Neumarkt gewesen sein soll. Bisher hing das Schicksal dieser Filiale von Standorten in Wiesbaden, Erlangen und Regensburg ab.

Leipzig. Ist Leipzigs Galeria-Kaufhaus jüngst selbst verkauft worden? Darauf deutet einiges hin. Am Mittwoch verbreitete Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Stadtrat Hoffnung, dass die zum 30. Juni 2023 angekündigte Schließung des Shoppingtempels vielleicht doch noch abgewendet werden kann. „Seit heute Nachmittag habe ich Kenntnis von einem neuen Besitzer“, sagte Jung. Es gehe jetzt darum, „ob in einer neuen Struktur Vermieter und Mieter wieder zusammenkommen“ können. Die Stadt Leipzig habe angeboten, in der Vermietungsfrage zu unterstützen.

Die Eigentümerfrage könnte für die Zukunft von Leipzigs letztem klassischen Warenhaus tatsächlich entscheidend werden. Nach LVZ-Informationen erfuhren die etwa 160 Beschäftigten am Montag bei einer Betriebsversammlung, dass die Gründe für die Schließung nicht bei den Wirtschaftsdaten ihres Standorts im Herzen der City liegen. Vielmehr hänge das Kernproblem eng mit einem „Immobilienkonstrukt“ zusammen, welches vier Galeria-Standorte in Deutschland miteinander verbinde. Entweder die Mietverträge für alle vier Objekte würden verlängert oder keiner, hieß es am Montag.

Vier Standorte in einem Mieterbündnis

Plausibel erscheinen diese Berichte unter anderem, weil das Grundstück am Leipziger Neumarkt 1 einer Objektgesellschaft namens Kaufhof Leipzig GmbH gehört. Sie hat seit 2019 ihren Sitz in Leverkusen. An der selben Adresse und mit dem selben Geschäftsführer firmieren dort noch drei andere Gesellschaften mit ähnlichem Namen: die Kaufhof Erlangen GmbH, die Kaufhof Wiesbaden GmbH und die Kaufhof Regensburg GmbH. Alle diese vier Standorte sollen laut Galeria Karstadt Kaufhof bereits zum 30. Juni 2023 geschlossen werden. In Regensburg und Wiesbaden handelt es sich dabei um bisherige Doppelstandorte. Dort stehen die Häuser am Neupfarrplatz beziehungsweise in der Kirchgasse 28 vor dem Aus, deren Objektgesellschaften unter der Adresse in Leverkusen ansässig sind.

In Erlangen sagte Bürgermeister Florian Janik (SPD) dem „Fränkischen Tag“, Hintergrund der drohenden Schließung sei ein „undurchsichtiges Immobiliengeflecht“. Die Erlanger Filiale sei Teil eines Mieterbündnisses mit anderen Galeria-Filialen. „In diesem Bündnis sind wohl eine oder mehrere Filialen, die nicht mehr profitabel sind und deswegen geschlossen werden sollen. Der Vermieter will jedoch keine Filiale einzeln aus dem Vertrag entlassen.“ In Regensburg erklärte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) zu dem Kaufhaus am Neupfarrplatz in der Altstadt, es wären „jetzt gerade Entwickler und Investoren dabei, dieses Gebäude zu übernehmen“.

RFR-Holding ist „nicht Eigentümer“

Wem die vier Gesellschaften mit Sitz in Leverkusen bislang gehörten, ist kaum durchschaubar. In Leipzig hieß es in der Vergangenheit und auch noch vor wenigen Tagen von verschiedenen Seiten stets, Besitzerin der Immobilie am Neumarkt sei letztlich die RFR-Holding aus Frankfurt-Main. Doch auf eine LVZ-Anfrage teilte genau diese Holding am Mittwoch kurz und knapp mit, sie sei „nicht Eigentümer der Liegenschaft“. Keine Antwort gab es hingegen auf die Frage, ob das Leipziger Kaufhaus in der Vergangenheit zur RFR gehörte (wie beispielsweise auch die Karstadt-Immobilie in Dresden).

Wie dem auch sei: Viel wichtiger ist ohnehin, wem das Leipziger Kaufhaus aktuell gehört. Falls die Verbindung zwischen den vier Standorten aufgelöst werden kann, dürfte das die Chancen für die Beschäftigten am Neumarkt deutlich erhöhen. OBM Jung berichtete am Mittwoch im Stadtrat, die Kommune sei jetzt intensiv in Gesprächen mit den Eigentümern. „Seit meinem Telefonat heute Nachmittag habe ich die Hoffnung, dass das letzte Wort nicht gesprochen ist und wir auch eine Lösung sehen, die zum Fortbestand des Hauses führen könnte.“ Mit wem er telefoniert hatte, verriet der OBM nicht.